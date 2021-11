Attendez-vous à un déclassement du Pixel 6

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Un démontage d’APK a révélé les capteurs de l’appareil photo du prochain appareil Pixel Fold. Le nouveau pliable semble avoir plus en commun avec le Pixel 5 que la gamme Pixel 6.

Le premier Pixel pliable de Google, officieusement surnommé le Pixel Fold, est en préparation depuis un certain temps déjà. L’appareil a été divulgué via des organes de presse et des démontages d’APK, et il semble maintenant qu’un autre démontage nous ait donné les détails de l’appareil photo.

Le prétendu Pixel Fold offrirait également un capteur IMX386 12MP en tant qu’appareil photo ultra-large – le même capteur ultra-large vu sur la gamme Pixel 6.

Le code indique que ce capteur d’appareil photo n’est utilisé que lorsque l’appareil est plié, ce qui serait une étrange limitation s’il était à côté de l’appareil photo principal en premier lieu. Pendant ce temps, les appareils Galaxy Z Fold vous permettent d’utiliser toutes les caméras arrière lorsqu’elles sont dépliées.

Le prochain pliable de Google comportera également apparemment deux caméras IMX355 8MP pour une utilisation «intérieure» et «extérieure». Le point de vente note à juste titre que les Pixels précédents ont utilisé ce capteur particulier pour les selfies, il va donc de soi qu’un appareil photo 8MP atterrira sur l’écran du smartphone et qu’un autre sera monté sur l’écran pliable.

Un Pixel 5 sous forme pliable ?

Une omission notable ici par rapport au Pixel 6 Pro (à part l’ancien capteur principal de l’appareil photo) est l’absence de téléobjectif. Ainsi, ceux qui s’attendent à d’excellentes performances de zoom pourraient être déçus, bien que Super Res Zoom devrait être à bord pour une qualité de zoom numérique décente.

Quoi qu’il en soit, il semble que le premier pliable de Google ne sera pas pour les fans de photographie, tout comme le Galaxy Z Fold 3 n’était pas pour les passionnés d’appareil photo. Mais vous pouvez toujours vous attendre à la gamme habituelle de fonctionnalités telles que les modes Night Sight et Astrophotography, ainsi qu’aux dernières options telles que Motion Mode, Magic Eraser et Face Unblur.

Alors, quand devriez-vous vous attendre au Pixel Fold ? Eh bien, 9to5Google a également trouvé une référence à « isPixel2022Foldable » dans le démontage. Cela confirme essentiellement une fenêtre de sortie approximative pour le nouveau pliable.