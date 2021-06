Attendez-vous à un prix promo fou pour ce produit phare

Kris Carlon / Autorité Android

TL;DR

Realme a lancé le Realme GT sur les marchés mondiaux. Le téléphone 8 Go/128 Go a un prix promotionnel de 369 € sur AliExpress. Attendez-vous à payer un prix normal de 599 € pour la variante 12 Go/256 Go.

Realme a annoncé le lancement plus large de Realme GT plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’il s’agirait de l’un des appareils Snapdragon 888 les moins chers disponibles pour les utilisateurs mondiaux. Maintenant, le fabricant a en effet lancé le téléphone sur des marchés hors de Chine.

Le nouveau produit phare est équipé d’un SoC Snapdragon 888, d’un panneau OLED de 6,43 pouces à 120 Hz, de 8 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go de stockage. L’appareil de Realme contient également une batterie de 4 500 mAh soutenue par une charge de 65 W. Ce combo signifie que vous pouvez obtenir une charge complète en seulement 35 minutes.

La photographie est gérée par une triple caméra arrière, dotée d’un objectif principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Les selfies sont gérés par un capteur 16MP dans une découpe.

D’autres caractéristiques notables incluent un port 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo, un mode GT pour de meilleures performances et Android 11 (ainsi que l’accès à la version bêta d’Android 12).

Kris Carlon / Autorité Android

En ce qui concerne les prix, le Realme GT 12 Go/256 Go sera disponible à partir du 21 juin pour 599 € (~ 726 $) sur le site officiel de Realme ainsi que sur les autres chaînes participantes, avec un prix promotionnel de 499 € (~ 605 $) pendant Prime Day ( à partir du 21 juin). Ce modèle particulier sera disponible en Dashing Silver, Dashing Blue et en cuir végétalien Racing Yellow.

Pendant ce temps, la version 8 Go/128 Go sera disponible au prix spécial de 369 € (~ 447 $) via AliExpress, avec cette promotion du 21 au 25 juin. Le prix régulier est assez élevé, atteignant 449 € (~ 545 $).

Plus de lecture : Les meilleurs téléphones 2020 qui valent encore la peine d’être achetés en 2021

Néanmoins, une source de l’entreprise a précédemment déclaré à Android Authority que l’appareil mondial aurait “presque le même prix qu’en Chine”. Le téléphone a été lancé sur son marché domestique pour ~ 439 $. Il semble donc que la source ait fait référence au prix promotionnel de la variante mondiale pour le modèle 8 Go/128 Go plutôt qu’au prix permanent.

Le nouveau produit phare est disponible dans quelques pays sélectionnés, dont la Pologne, l’Espagne, la Russie et la Thaïlande. Realme dit que d’autres marchés suivront.