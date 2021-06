Attendez-vous à un resserrement de la politique seulement à partir de septembre

Tout changement vers une position neutre ou toute hausse des taux directeurs doit attendre un certain temps car les rendements grimperont au premier signe de resserrement ; rappelez-vous, quelques Rs 7.24 lakh crore doivent être nettoyés par le Centre seul en H1FY22.

Compte tenu des dommages causés à l’économie par la deuxième vague de la pandémie et la forte inflation, les défis de RBI sont devenus plus importants. Lors du dernier exercice fiscal, la banque centrale a été confrontée à plusieurs tâches ardues : soutenir la croissance, maîtriser l’inflation, contrôler les rendements obligataires, veiller à ce que la roupie ne prenne pas trop de valeur et également faire adopter le gigantesque programme d’emprunt du gouvernement. Mais, il est venu avec brio. Cette fois-ci, il y a autant d’objectifs difficiles, mais l’environnement est beaucoup moins convivial. L’impact de la deuxième vague sur l’économie est peut-être moins sévère, mais la confiance des consommateurs est faible ; des milliers de petites unités luttent pour survivre et le chômage est très élevé. En outre, bien que le plan d’emprunt du Centre puisse être un peu plus petit (à Rs 12,05 lakh crore) que celui de l’année dernière, il est néanmoins important.

À l’heure actuelle, la RBI n’a probablement pas d’autre choix que de lutter pour la croissance alors même qu’elle agonise au sujet de l’inflation. Il est possible que les attentes de croissance pour l’année en cours soient réduites à un chiffre à un chiffre vendredi lors de l’annonce de la déclaration de politique monétaire, même si les inquiétudes concernant l’inflation sont mises en évidence. Cependant, le ton devrait rester dovish afin de ne pas bouleverser les marchés obligataires. Il ne sera pas facile d’ignorer les risques d’inflation, mais une sortie de la politique accommodante devra attendre au moins jusqu’en septembre, voire un peu plus tard selon que la pandémie nous jette ou non une troisième vague. D’ici là, la banque centrale utilisera toutes les armes de son arsenal – et peut-être même en proposera-t-elle de nouvelles – car elle s’efforce de maintenir des liquidités adéquates et des taux d’intérêt bas. La croissance du crédit réel ralentit et les taux d’intérêt réels peuvent être négatifs, mais à ce stade, il est important que l’industrie, en particulier les petites entreprises, soit soutenue. Plus important encore, le gouvernement devrait être en mesure d’emprunter à des taux abordables afin de pouvoir dépenser pour stimuler l’économie, car les dépenses du secteur privé ont été relativement modérées.

Tout changement vers une position neutre ou toute hausse des taux directeurs doit attendre un certain temps car les rendements grimperont au premier signe de resserrement ; rappelez-vous, quelques Rs 7.24 lakh crore doivent être nettoyés par le Centre seul en H1FY22. Les soldes de trésorerie du gouvernement peuvent être relativement élevés en ce moment, mais on ne sait pas dans quelle mesure les recettes fiscales seront affectées au cours de l’année ; les recettes non fiscales seront certainement en deçà des prévisions budgétaires. En effet, la RBI devra continuer à acheter des obligations d’État, pour garder les marchés obligataires heureux. Outre les OMO, certains économistes ont suggéré qu’il devrait annoncer un autre cycle de GSAP (programme d’acquisition de titres publics) peut-être plus important que le crore de Rs lakh pour le premier trimestre de l’exercice 22. Ils soulignent que le processus peut facilement être inversé si les pressions inflationnistes s’accumulent trop et trop tôt.

Comme on le sait, les pressions inflationnistes s’accumulent à l’échelle mondiale. Les prix des intrants—des matières premières comme les dérivés du pétrole brut—ont augmenté, ajoutant aux coûts des utilisateurs finaux. En Inde, les fabricants ont pu répercuter une partie de ces coûts supplémentaires sur les consommateurs finaux, mais le reste peut être répercuté plus tard dans l’année, au fur et à mesure que la demande reprendra. L’inflation des prix de détail s’est modérée à 4,3 % en GA en avril en grande partie en raison d’effets de base favorables, mais il y a une accumulation des salaires ruraux. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation augmente à l’approche de la saison des fêtes, mais reste bien dans la limite de 6%. Ce qui devrait aider, c’est le déficit du compte courant et la baisse de la BoP ; La RBI n’aurait pas besoin d’acheter autant de dollars, et moins de liquidités seraient injectées, ce qui aiderait à contrôler l’inflation. Au cours de l’exercice 21, il a fait une grande partie du gros du travail mais, à partir de maintenant, le Centre doit prendre le relais.

