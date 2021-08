Attendez-vous à un statu quo sur la politique, mais surveillez les signaux du MPC

Il a maintenu une politique de taux bas et d’argent facile pour stimuler la consommation, l’investissement et propulser la croissance économique. (Image représentative)

Par Shanti Ekambaram

Statu quo – oui. Lorsque le Comité de politique monétaire (MPC) se réunira pour la troisième politique bimensuelle de l’exercice 2021-22, je m’attends à ce que le MPC maintienne les taux directeurs inchangés. Depuis le coup de COVID-19, le message de la banque centrale est clair : l’accent est d’abord et avant tout mis sur la relance de la croissance. Il a maintenu une politique de taux bas et d’argent facile pour stimuler la consommation, l’investissement et propulser la croissance économique. Alors qu’il cherche à diriger l’économie vers un rythme de croissance plus soutenu, le MPC surveillera de près les indicateurs macroéconomiques clés et les données à haute fréquence, en plus de la possibilité d’une troisième vague.

La Réserve fédérale américaine a indiqué qu’il n’y aurait pas de changement immédiat dans sa politique monétaire malgré des niveaux d’inflation plus élevés, car elle estime que l’inflation est transitoire et que l’économie américaine a besoin d’un soutien supplémentaire pour croître.

Économie domestique : Inflation, mousson, croissance

En Inde, la RBI a suivi un chemin presque similaire. La liquidité est abondante avec des conditions de masse monétaire faciles, et les taux ont été maintenus bas, soutenus par une politique accommodante. La question clé en Inde aussi est celle de l’inflation. Pour le deuxième mois consécutif, l’inflation de l’IPC a dépassé les 6%. Menée par des contraintes d’offre plutôt que par des facteurs liés à la demande, l’inflation des prix de détail a été enregistrée à 6,26% en juin, en légère modération par rapport aux 6,30% de mai, mais bien au-dessus du seuil du MPC.

La RBI estime également que l’inflation est transitoire et devrait suivre une tendance à la baisse au cours de cet exercice. Cela lui donne l’espace indispensable pour continuer à se concentrer sur le soutien et la stimulation de la croissance pour le moment. Comme chaque année, la progression de la mousson joue un rôle important dans la prise de décision économique de l’Inde. La saison a été normale jusqu’à présent et cela aura un impact positif sur l’inflation alimentaire et l’économie rurale. L’exercice a commencé par un mois d’avril et de mai modéré sur la consommation, la croissance et la demande de crédit en raison de Covid 2.0. La deuxième quinzaine de juin a connu une bonne reprise grâce aux données à haute fréquence et juillet a été meilleur. Les inquiétudes d’une troisième vague maintiennent les dépenses discrétionnaires relativement plus lentes et donc une reprise en forme de V comme l’année dernière n’est pas encore évidente. Dans le système bancaire, la croissance des dépôts continue d’être supérieure à celle du crédit.

Ainsi, la plus grande question qui concernera le MPC est la durabilité de la croissance économique. Dans sa politique de juin, la RBI a projeté la croissance du PIB réel à 9,5% en 2021-2022. Le MPC peut conserver sa projection du PIB dans la politique d’août. Il sera important de voir si cela change les projections d’inflation et les commentaires à ce sujet. Alors que l’activité économique continue de se remettre des creux d’avril et de mai, il est important qu’il y ait une reprise soutenue de la croissance.

Attention aux signaux du MPC

Je m’attends à ce que le MPC maintienne un statu quo dans cette politique sur les deux fronts – les taux et sa position. Ce qu’il sera important d’évaluer cette fois-ci, c’est le ton et la teneur de ses discussions qui serviront de repères pour l’action future. la voie à suivre. L’inflation est susceptible d’être supérieure aux estimations antérieures et donc le récit du MPC à ce sujet sera important. Autant dire que le funambulisme entre stabilité des prix et croissance économique se poursuivra. Alors que les données – les tendances mondiales et locales – seront surveillées de près, je ne m’attends à aucun changement de position avant décembre au moins, sinon jusqu’à la fin de l’exercice. En conclusion, l’économie mondiale, l’inflation domestique et le rythme de la croissance maintiendra probablement un statu quo sur les taux avec une position accommodante.

(L’auteur est président du groupe – banque grand public, Kotak Mahindra Bank)