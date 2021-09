Attendez-vous à une attaque de Max lors du premier retour du Grand Prix des Pays-Bas

Si vous pensiez que la mer d’orange était grande en Autriche, à Spa et à Budapest, attendez le tout premier Grand Prix des Pays-Bas de Max Verstappen ce week-end.

Il s’agit peut-être de la première visite de la Formule 1 à Zandvoort depuis 36 ans, mais pour les fans néerlandais, cela signifie qu’ils peuvent accueillir leur héros sur son véritable territoire pour la première fois de sa carrière.

Bien que les tribunes ne soient pas autorisées à être complètement pleines sur le circuit situé à deux pas d’Amsterdam, il y aura toujours suffisamment de soutien vocal pour faire le tour le week-end – et vous pouvez parier que la quasi-totalité sera dirigée vers un conducteur.

Bien que la Formule 1 soit revenue de sa pause estivale pour le Grand Prix de Belgique prévu, la question de savoir si vous pouvez l’appeler une « course » complète est sous le microscope depuis les événements de dimanche.

Verstappen a été classé comme le vainqueur officiel au lendemain de sa pole position et des tours nécessaires derrière la Safety Car pour remporter sa 16e victoire en F1.

Bien que les circonstances n’aient pas été la façon dont le Néerlandais aurait préféré gagner en Belgique, les demi-points accordés ont tout de même réduit son écart derrière Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes à seulement trois points.

Alors que Mercedes avait regagné son écart de performance par rapport à Red Bull pendant la trêve estivale, les essais de course ont montré en Belgique que l’ordre hiérarchique entre les deux constructeurs était encore trop proche pour être rappelé à Spa.

Il est difficile de savoir où en sont les équipes après le non-événement de Spa, mais nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour savoir ce qui nous attend à Zandvoort – qui a subi d’importantes rénovations pour le préparer à l’arrivée de la Formule 1.

Cependant, il reste à voir si le circuit verra beaucoup de dépassements. Le tracé rapide et sinueux n’a que quelques courtes lignes droites comme opportunités de dépassement évidentes, mais la piste semble être un défi de taille pour les pilotes à surmonter le week-end, avec des virages relevés, des changements d’altitude et des crêtes aveugles à prendre en compte. Compte.

Cependant, ce sont probablement les visages familiers de Verstappen et Hamilton qui s’affrontent à l’avant. Le pilote Mercedes est toujours sur le point de remporter sa 100e victoire en Formule 1, et quel meilleur endroit pour réaliser cet exploit que lors de la course à domicile de votre principal rival ?

Et quoi de mieux pour Verstappen de reprendre la tête du Championnat du Monde sur sa course à domicile, d’ailleurs ? La lutte en tête du peloton promet d’être encore une autre intrigante dans ce qui s’annonce comme une saison classique.

Quant à leurs coéquipiers, Sergio Perez a enduré l’embarras de s’écraser sur le chemin de la grille à Spa, mais il n’en a pas vraiment subi les conséquences car la course n’a pas pu être totalement lancée. Cela dit, son maintien par l’équipe a été annoncé samedi, et ce sera un poids dans l’esprit du Mexicain à l’approche de la dernière partie de l’année.

On ne peut cependant pas en dire autant de Valtteri Bottas. Il semble de plus en plus probable qu’il quittera Mercedes à la fin de l’année pour être remplacé par George Russell, qui débutera le week-end en beauté après avoir pris un départ en première ligne à Spa, qui a suivi avec son premier officiel. podium. Bien qu’il n’ait pas couru en colère pour cela, le pilote Williams ne s’en souciera pas le moins du monde.

Cette dernière performance en qualifications semble être une étape importante dans la carrière de Russell, sachant qu’il peut rivaliser avec les pilotes les plus rapides de la grille lorsque le terrain de jeu est nivelé sur le mouillé.

Fans de F1 aujourd’hui : Donc George à Mercedes ne peut pas être confirmé jusqu’à ce que Kimi annonce sa retraite et Valtteri va à Alfa pour le remplacer. Ensuite, une fois que George est confirmé, Alex Albon peut aller chez Williams mais il pourrait aussi aller chez Alfa car le contrat de Giovinazzi est également en cours. #F1 pic.twitter.com/udkwJbId45 – PlanetF1 (@Planet_F1) 31 août 2021

Il y en a d’autres sur la grille qui voudront marquer leur progression par un bon résultat en course, dans des circonstances « normales ». Daniel Ricciardo, qui a “couru” pour la 200e fois en F1, et Sebastian Vettel ont tous deux réalisé leurs meilleures performances en qualifications pour leurs nouvelles équipes à Spa avec respectivement P4 et P5, mais n’ont pas pu montrer ce qu’ils pouvaient faire le jour de la course.

Lando Norris semble être revenu de la pause estivale et a poursuivi sa forme solide depuis le début de l’année. Mis à part l’accident en qualifications, il était convaincu qu’une position de leader était possible pour lui à Spa – et cette suggestion ne peut pas non plus être reniflée, ayant semblé extrêmement rapide samedi.

Quant à leurs rivaux pour P3 dans le championnat des constructeurs, Ferrari a eu un week-end hors de couleur sur le mouillé, avec Carlos Sainz admettant que la force de la Scuderia sur le mouillé n’est pas ce qu’elle devrait être, et il y avait “quelque chose n’allait pas” dans l’habitacle. Et après que des demi-points aient été attribués ce week-end, McLaren a de nouveau légèrement dépassé Ferrari au classement.

Plus loin sur la grille, c’était un week-end humide pour Alpine, après s’être montré prometteur lors des essais. Esteban Ocon savait qu’il devait être réaliste quant à ses chances, et Fernando Alonso – qui venait de terminer à la quatrième place depuis Singapour en 2014 – n’a pas pu suivre son rythme parmi les cinq premiers vendredi.

L’Espagnol réalisera cependant un autre jalon dans le sport ce week-end, puisqu’il dépassera Rubens Barrichello et commencera sa 323e course de F1, la deuxième plus élevée de tous les temps, derrière Kimi Raikkonen.

Quant à Raikkonen et son équipe, Alfa Romeo voudra considérer Spa comme un non-événement, sachant qu’ils ont perdu beaucoup de terrain face à Williams dans leur bataille dans le championnat des constructeurs, car la P9 de Nicholas Latifi en a fait un deuxième doublé consécutif. -Classement par points pour l’équipe basée à Grove.

Mick Schumacher espérait que la pluie viendrait tout au long du week-end pour essayer de mélanger les choses en Belgique, mais lui et Nikita Mazepin n’ont pas pu se frayer un chemin jusqu’en Q1 samedi, avec Haas toujours enraciné au fond du peloton.

Quoi qu’il arrive ce week-end, cependant, vous pouvez garantir que Zandvoort sera extrêmement bruyant alors que les Pays-Bas font un retour bienvenu au calendrier de la Formule 1.