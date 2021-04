Attendez-vous à une croissance de 100% du nombre de réalisatrices primées aux Oscars ⋆ .

Chloé Zhao («Nomadland») et Emerald Fennell («Jeune femme prometteuse») sont en lice pour l’Oscar de réalisation de cette année, marquant la première fois que deux femmes sont nominées en un an. Zhao est également la première femme de couleur nommée dans cette catégorie réputée non exclusive.

29%

de toutes les femmes nominées pour la réalisation des Oscars ont été nominées cette année: Zhao et Fennell portent le total à sept, après Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow et Greta Gerwig.

71%

des femmes réalisatrices (ou cinq d’entre elles) ont été nominées au 21e siècle.

0%

La séquence de 93 ans sans nominée à la direction féminine noire se poursuit. Bien que l’académie aime historiquement quand les acteurs dirigent, l’accomplissement de Regina King cette saison avec «One Night in Miami…» est resté sans reconnaissance.

100%

Taux de croissance probable cette année du nombre de réalisatrices oscarisées, puisque Zhao est un grand favori. La seule femme à avoir gagné auparavant est Bigelow, en 2010, pour «The Hurt Locker».

Lien source

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));