Attendez-vous à une orientation neutre du Comité de politique monétaire

Nous nous attendons à ce que la déclaration de politique monétaire répète que la RBI achètera au moins 3000 milliards de roupies d’obligations d’État au cours de l’exercice 22 pour soutenir le marché obligataire et garantir que les conditions du marché financier restent accommodantes, conformément à l’orientation plus large de la politique monétaire accommodante, mais nous ne voyons pas RBI fournir un calendrier OMO à l’avance.

La RBI se lance dans la politique monétaire d’avril (décision annoncée le 7 avril) dans un contexte macroéconomique considérablement incertain et volatil, tant au niveau mondial que local. Après la politique monétaire de février 2021, les taux d’intérêt américains ont continué de se vendre de manière assez agressive (ce qui a également eu un effet d’entraînement sur les rendements obligataires indiens), tandis que les prix mondiaux du pétrole ont également affiché une volatilité considérable, le Brent étant actuellement de 20 ans. -25% de plus que les niveaux de fin décembre 2020. Et à la maison, les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté rapidement depuis début février, soulevant des questions sur les risques à la baisse pour la croissance.

Dans ce contexte, nous prévoyons que la déclaration de politique monétaire globale sera aussi neutre que possible, les risques de croissance dus à la hausse des cas de Covid-19 étant compensés par l’incertitude perçue concernant les perspectives d’inflation à moyen terme, en raison de la hausse potentielle des prix du pétrole et de la persistance de dynamique de l’inflation sous-jacente. Bien que le cadre actuel de ciblage flexible de l’inflation avec un objectif d’IPC médian de 4% (dans la fourchette de +/- 2%) ait été maintenu dans son intégralité au cours des cinq prochaines années, sans ajouter l’inflation sous-jacente comme deuxième déterminant supplémentaire pour décider de la politique monétaire politique monétaire, nous pensons qu’en réalité les membres des PPM mettront beaucoup l’accent sur l’évolution de la tendance de l’inflation sous-jacente (comme ils l’ont également fait dans le passé) pour éclairer leurs décisions de politique monétaire à l’avenir.

– Position de la politique monétaire: Nous nous attendons à ce que l’orientation accommodante de la politique monétaire reste inchangée non seulement dans la politique d’avril à venir, mais au moins jusqu’à la politique de juin, compte tenu de l’incertitude posée par la forte augmentation des cas de Covid-19 dans le pays, qui pourrait ralentir le rythme de la reprise actuelle de la croissance, si les verrouillages localisés deviennent plus généralisés au cours du trimestre avril-juin 2021. Nous nous attendons à ce que le MPC maintienne les directives de la politique précédente indiquant que «le soutien continu de la politique est crucial, jusqu’à ce que les perspectives d’une reprise durable soient bien garanties tout en surveillant de près l’évolution des perspectives d’inflation. Nous ne savons pas si le MPC déclarera catégoriquement qu’il est prêt à maintenir l’orientation monétaire accommodante au moins jusqu’à 1HFY22 (jusqu’à fin septembre 2021), mais cela peut devenir une possibilité, si les membres évaluent les risques de croissance dus au second vague de Covid-19 pour être plus élevée par rapport aux risques d’inflation au cours des six prochains mois.

—Opérations de liquidité: En ce qui concerne les opérations de liquidité, nous nous attendons à ce que RBI répète que l’excédent de liquidité restera suffisant pour soutenir la croissance et que l’espace créé par l’inversion du CRR sera compensé par des achats d’obligations OMO pour aider à combler le fossé entre l’offre et la demande d’obligations et éviter que les rendements obligataires à plus long terme ne grimpent excessivement en peu de temps. Alors que nous nous attendons toujours à ce que le taux de prise en pension inversée soit augmenté deux fois (en clips de 20 bps chacun) dans la seconde moitié de 2021 (soit en août / décembre ou octobre / décembre), à ​​3,75% d’ici la fin de l’année (à partir du taux actuel de 3,35%), nous ne pensons pas que RBI donnera aucune indication à ce sujet dans la politique à venir.

: Contrôle de la courbe de rendement souple: Nous nous attendons à ce que la déclaration de politique monétaire répète que la RBI achètera au moins 3000 milliards de roupies d’obligations d’État au cours de l’exercice 22 afin de soutenir le marché obligataire et de garantir que les conditions du marché financier restent accommodantes, conformément à l’orientation plus large de la politique monétaire accommodante, mais nous ne voyons pas RBI fournir un calendrier OMO à l’avance. Le gouvernement a annoncé sa décision d’emprunter 7,24 billions de roupies au 1HFY22 (soit environ 60% du total des besoins d’emprunt bruts du marché de 12 billions de roupies pour l’exercice 22), et maintenant les acteurs du marché attendraient avec impatience de voir combien RBI voudra acheter en 1H de FY22 sur les achats totaux de 3 billions de Rs qui sont attendus de la banque centrale en FY22.

—Prévisions de croissance et d’inflation: Nous prévoyons que RBI révisera à la baisse ses prévisions d’inflation moyenne pour janvier-mars 2021 à 4,8-4,9% (contre 5,2% plus tôt), tout en maintenant les prévisions d’avril-juin 2021, juillet-septembre 2021 et octobre-décembre 2021 à 5,2%, 5,0 % et 4,3%, respectivement. RBI, à notre avis, a déjà pris une prévision prudente pour l’inflation de l’IPC au 1HFY22 et, par conséquent, nous ne voyons aucun besoin d’ajuster la prévision à la hausse à ce stade. En fait, nos propres prévisions d’inflation de l’IPC (moyenne trimestrielle) pour avril-juin 2021 et juillet-septembre 2021 sont légèrement inférieures à 4,7% et 4,6%, respectivement, la moyenne de l’IPC d’octobre à décembre 2021 étant similaire à celle des RBI (4,3 %). Nous nous attendons à ce que le MPC souligne les risques potentiels à la hausse pour l’inflation de l’IPC liés à la hausse des prix du pétrole (bien que la mise à la commercialisation de la hausse des prix mondiaux du pétrole ait déjà eu lieu lorsque le Brent a augmenté de près de 70 $ / baril) et à une dynamique de l’inflation sous-jacente, mais nous ne le faisons pas. Je ne vois aucun besoin pour RBI de modifier ses prévisions à ce stade.

Nous ne nous attendons pas à ce que la banque centrale modifie ses prévisions de croissance pour l’exercice 22 (+ 10,5% de croissance du PIB réel en glissement annuel) à ce stade, malgré la hausse des cas de Covid-19, comme la prévision de RBI, qui est exactement similaire à notre propre prévision de croissance, est déjà prudent et intègre divers facteurs de risque potentiels. Les dernières données budgétaires de février révèlent que les dépenses totales ont augmenté de 52,9% en GA après une hausse de 49,5% en GA en janvier. La dynamique des dépenses restera également forte en avril-juin 2021, contrairement à l’année dernière lorsque l’Inde est entrée dans un verrouillage national. Les dernières données de la balance des paiements montrent également que le solde du compte courant de l’Inde s’est déjà transformé en un léger déficit en octobre-décembre 2020 (1,7 milliard de dollars; 0,2% du PIB), qui continuera de se creuser régulièrement au cours des prochains trimestres. Par conséquent, malgré la hausse des cas de Covid-19, nous pensons que la croissance du PIB réel d’avril à juin 2021 sera d’environ 25,5% en GA (la prévision de RBI est de 26,2% en GA), ce qui devrait conduire à une croissance globale du PIB réel de 10,5% en GA au cours de l’EX22.

L’auteur est l’économiste en chef pour l’Inde, Deutsche Bank AG

kaushik.das@db.com

