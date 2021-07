Attendez-vous désormais à des mises à jour de sécurité trimestrielles pour ces téléphones Xiaomi

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Xiaomi a publié un calendrier de mise à jour de sécurité actualisé pour sa vaste gamme d’appareils. Quelques produits phares de Xiaomi recevront des mises à jour de sécurité trimestrielles, tandis que les appareils Android One continueront de recevoir des correctifs mensuels.

Xiaomi a actualisé un document d’assistance (h/t XDA) détaillant la fréquence à laquelle les mises à jour de sécurité arriveront sur les appareils de ses principales et sous-marques. Le document comprend des téléphones sous sa propre bannière Mi, ainsi que les séries Redmi et Poco.

“Nous publions des mises à jour de correctifs de sécurité mensuelles et trimestrielles sur les appareils Xiaomi pendant au moins deux ans après la mise en vente du produit sur le marché”, confirme Xiaomi dans le document. “Les mises à jour de sécurité mensuelles et trimestrielles incluront les correctifs de sécurité Android publiés par Google, ainsi que des correctifs pour les problèmes spécifiques à Xiaomi.”

Pour l’instant, seuls trois appareils sont répertoriés comme candidats aux mises à jour mensuelles, à savoir le Mi A3, le Mi A2 et le Mi A2 Lite. Il existe 60 appareils répertoriés pour recevoir des mises à jour trimestrielles, notamment le Redmi Note 10 Pro Max, le Poco X3 NFC et le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Cependant, on ne sait pas à quel point cette liste est concrète. Il y a quelques omissions de modèles flagrantes dans les gammes de produits clés. Alors que le Mi 11 Ultra est présent, les Mi 11 et Mi 11 Pro ne le sont pas. Le Mi 10 Ultra et toute la série Redmi K30 sont également introuvables malgré les séries Mi 10 Pro et Redmi K20 faisant partie de la liste. Le Mi A3 est également répertorié dans la liste des mises à jour trimestrielles, mais cela semble être une erreur d’impression.

Liste des appareils de mise à jour de sécurité trimestrielle de Xiaomi

Mi 10T Pro Mi 10T Mi 10T Lite Mi 10i Mi 9T Pro Mi PLAY Mi 10 Mi 10 Lite 5G Mi 10 Pro Mi 9 Mi 9 Lite Mi 9 SE Mi 9T Mi 9T Pro Mi A3 Mi Note 10 Mi Note 10 Lite Mi Mix 3 Mi 11 Lite 5G Mi 11 Ultra Poco C3 Poco F2 Pro Poco M2 Poco M2 PRO Poco X2 Poco X3 Poco X3 NFC Redmi 7A Redmi Go Redmi Note 7 Redmi Note 7S Redmi Note 7 Pro Redmi 10X 4G Redmi 7 Redmi 8 Redmi 8A Redmi 8A Dual Redmi 8A Pro Redmi 9 Redmi 9 Prime Redmi 9A Redmi 9AT Redmi 9i Redmi 9C Redmi 9T Redmi 9C NFC Redmi Go Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9S Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi note que “les mises à jour mensuelles et trimestrielles actuelles des correctifs de sécurité peuvent ne pas être publiées à intervalles fixes, car dans certains cas, les mises à jour des correctifs de sécurité sont incluses dans nos mises à jour régulières du système d’exploitation”. Il a cependant confirmé que “les mises à jour régulières du système d’exploitation incluront des correctifs de sécurité à jour lors de leur livraison”.

