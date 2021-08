Source : AdobeStock / Denis

La peur semble s’emparer des investisseurs en crypto en Corée du Sud, avec un peu plus d’un mois avant l’entrée en vigueur des réglementations clés, des échanges apparemment terriblement sous-préparés pour une série de nouvelles mesures de police – et la majorité des sites Web des sociétés de crypto enregistrées hors ligne ou inaccessibles.

Comme indiqué plus tôt cette semaine, aucun des plus de 30 échanges qui ont été audités par le régulateur Commission des services financiers (FSC) ont réussi leurs audits de diligence raisonnable, avec un peu plus de quatre semaines avant la date limite du 24 septembre pour les échanges à enregistrer auprès du FSC Cellule de renseignement financier.

Le processus d’enregistrement implique l’obtention de la certification du système de gestion de la sécurité de l’information (SMSI), l’établissement de protocoles anti-blanchiment d’argent (AML), la réussite des contrôles de sécurité et l’établissement de contrats bancaires avec des institutions financières nationales – des exploits qu’aucune plateforme de trading n’a encore réussi à accomplir.

S’adressant à Cryptonews.com, une investisseur en crypto de 40 ans qui n’a demandé à être identifiée que par son nom de famille, Lee, a expliqué :

«Ça commence à devenir très angoissant. Le gouvernement sait que les bourses détiennent beaucoup de fonds des citoyens. Je ne peux tout simplement pas croire qu’ils permettraient une situation dans laquelle ils obligeraient effectivement tout le monde à liquider leur crypto et à se retirer. Il y aurait vraiment un tollé.

Song (54 ans, prénom également non divulgué), a déclaré à Cryptonews.com,

« Honnêtement, je veux simplement transférer toutes mes pièces vers une bourse à l’étranger à ce stade, juste au cas où je ne serais pas autorisé à négocier. C’est devenu mon gagne-pain. Mais le FSC a déclaré que les mêmes règles s’appliqueraient également aux échanges à l’étranger, donc je ne sais pas vers qui me tourner.

S’exprimant lors d’un reportage télévisé de TVChosun, un investisseur cryptographique anonyme a déclaré :

« Si plusieurs investisseurs subissent des dommages dus à un manque de préparation, ce sera un problème. J’espère que le gouvernement repousse l’échéance.

Une source proche d’un certain nombre d’échanges cryptographiques majeurs a déclaré à Cryptonews.com que les plates-formes « mettaient tout en œuvre » dans le but d’être prêtes à temps, et que les plates-formes travaillaient dur pour résoudre tous les points identifiés par les équipes d’audit. dans le but de battre la montre.

Mais des problèmes encore plus importants pourraient bien se produire sous la forme de sociétés de cryptographie dont les propriétaires semblent avoir abandonné le navire. Chosun a signalé qu’une nouvelle étude majeure du Fédération coréenne des banques (KFB) a constaté que les sites Web de 70 % de toutes les sociétés de cryptographie sud-coréennes sont hors ligne ou sont devenus inaccessibles.

Le KFB a découvert qu’il y avait plus de 300 entreprises nationales liées à la cryptographie opérant apparemment en Corée du Sud, mais a découvert que seulement trois sur 10 avaient des sites Web fonctionnels, signe qu’un certain nombre de projets ont peut-être été abandonnés.

De manière inquiétante, peut-être, ce nombre comprenait un grand nombre d’échanges – 79 – suscitant de nouvelles craintes que certains échanges envisagent déjà de se replier en masse en septembre, les faillites “prévues” à la dernière minute étant une possibilité distincte.

Certains politiciens ont mis en garde contre une “crise de fermeture” imminente et un certain nombre de députés ont lancé des offres pour retarder la date limite de trois mois supplémentaires ou plus.

Chosun a écrit que si le statu quo est inchangé, un «tas de fermetures» est à prévoir en septembre.

Le média a également cité un responsable de la réglementation financière anonyme déclarant :

“Il y a une forte possibilité que les échanges qui ne s’enregistrent pas se clôturent sans préavis ni [that their executives] chercheront à détourner les fonds de leurs clients.

