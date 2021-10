Attendre que ses acquisitions portent leurs fruits avant d’acheter des actions SNDL

Nous nous demandons tous comment le producteur canadien de marijuana Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) utiliserait son énorme trésorerie. Maintenant, il semble que la société fasse enfin des progrès majeurs avec ses 1,2 milliard de dollars canadiens. Mais si les récents mouvements de Sundial sont intéressants, il vaut mieux attendre ses résultats trimestriels en novembre avant d’investir dans l’action SNDL.

Sundial Growers a eu toute l’année jusqu’à présent. Depuis qu’il a profité de sa popularité au début de 2021, il a généré une énorme quantité de fonds pour développer son activité.

Elle a réalisé deux acquisitions notables au deuxième trimestre après avoir acheté le réseau de vente au détail de cannabis Inner Spirit Holdings. Sundial a acquis Nova Cannabis et se lance dans le commerce de l’alcool après avoir racheté l’exploitant du magasin d’alcools Alcanna.

Ces acquisitions pourraient transformer son activité à l’avenir, mais Sundial a encore un long chemin à parcourir.

L’acquisition d’Alcanna

Alcanna est la plus grande chaîne de vente au détail d’alcools du Grand Nord Blanc. Elle compte plus de 171 points de vente à travers le Canada, y compris des points de vente au détail en Ontario, en Alberta et dans d’autres provinces.

De plus, la récente acquisition de Sundial, Nova Cannabis, exploite plus de 60 magasins à travers le Canada. Le géant de la vente au détail de marijuana génère un flux de trésorerie disponible sain de plus de 13 millions de dollars canadiens.

L’une des principales raisons pour lesquelles Sundial croit en la valeur à long terme de la transaction concerne les flux de trésorerie. Au cours des 12 derniers mois, Alcanna a généré un solde de FCF sain de 16,4 millions CAD. De plus, l’exploitant d’alcools a réalisé un chiffre d’affaires énorme de 690 millions de dollars canadiens avec une marge bénéficiaire de 13%.

La rentabilité à long terme, cependant, est discutable à ce stade. Au cours des cinq dernières années, les marges d’exploitation d’Alcanna étaient de 3 % ou moins.

Cependant, les experts pensent que l’acquisition pourrait avoir un impact incroyablement positif sur les résultats de Sundial. Grâce à des « synergies et autres initiatives stratégiques », le producteur de marijuana vise à ajouter 15 millions de dollars à ses bénéfices ajustés.

De plus, Sundial prévoit une augmentation de 914 millions de dollars de revenus par année grâce à ses récentes acquisitions. Elle détiendra des intérêts de vente au détail dans toutes les provinces canadiennes et différents segments de consommateurs. En plus de cela, Sundial aura accès aux marchés du cannabis et des alcools avec une empreinte plus importante qu’elle ne l’a actuellement.

Stock SNDL et son prêt à Indiva

Des problèmes de trésorerie ont tourmenté plusieurs producteurs de marijuana au fil des ans. Même s’ils génèrent de fortes ventes, la plupart d’entre eux ne sont pas rentables et épuisent rapidement leur trésorerie.

Sundial Growers génère une source de revenus supplémentaire en prêtant de l’argent à un producteur de cannabis comestible Indiva (OTCMKTS :NDVAF). En février, Sundial a investi 22 millions CAD dans Indiva. La moitié des fonds est considérée comme un investissement en actions, tandis que l’autre moitié est un prêt à terme portant intérêt à 9 %.

En plus de cela, Sundial a récemment investi 8,5 millions CAD supplémentaires dans Indiva. Après un avenant à leur accord, le taux d’intérêt a été porté à 15 %.

Un autre changement majeur dans l’accord pourrait sérieusement profiter à Sundial à long terme. Auparavant, Indiva ne pouvait payer que 50 % des intérêts, tandis que les 50 % restants pouvaient être payés à terme échu. Cependant, l’option a été supprimée dans le dernier accord.

Le prêt à Indiva n’aura cependant pas d’impact significatif sur les finances de Sundial. La société disposait de 760 millions CAD dans sa trésorerie jusqu’au dernier trimestre, et ces paiements d’intérêts ne vont pas renverser le script de Sundial.

L’entreprise a fait des progrès importants cette année, qui pourraient rapporter des dividendes à long terme. Mais à ce stade, il est préférable d’adopter une approche attentiste avec le stock SNDL.

