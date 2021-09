Attendre! Shaquille O’Neal dénonce-t-il son statut de célébrité ? – ‘Je ne veux pas en être un’ ⋆ .

Shaquille O’neal

*Shaquille O’Neal ne veut aucun lien avec son statut de célébrité.

Il a dit lors d’une récente interview,

« Ces célébrités deviennent folles et je ne veux pas en être une. Je dénonce ma célébrité aujourd’hui. J’en ai fini.”

Il ajouta:

« Je ne veux pas être dans cette catégorie. Les célébrités sont folles, elles le sont vraiment. Ne m’appelez plus comme ça. Ces gens sont fous de la façon dont ils traitent les gens, de ce qu’ils font, de ce qu’ils disent. Cela n’a jamais été moi. Je ne veux jamais être regardé comme ça. « Toute ma vie, tout le monde est probablement stéréotypé, mais nous, célébrités, nous sommes stéréotypés parce que la plupart de ces célébrités sont folles. Je ne fais pas ça. Je suis une personne ordinaire qui écoutait, suivait ses rêves et les réalisait.

Shaquille O’Neal a parlé de ses humbles débuts et a déclaré qu’au lieu d’être une célébrité, il veut être connu pour sa gentillesse et la façon dont il traite les autres.

« Je suis parti de rien. Mais, ce n’est pas parce que je l’ai fait que je suis plus grand que toi, plus intelligent que toi, ce n’est pas parce que j’ai plus d’argent que je suis meilleur que toi. Je n’ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais comme ça. Donc je ne veux pas être dans cette catégorie de personnes…. »

