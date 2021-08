Attentat terroriste à Kaboul : le général américain s’engage à “s’en prendre” à l’Etat islamique après la mort de 12 soldats américains | Monde | Nouvelles

in

Des kamikazes ont frappé les portes bondées de l’aéroport de Kaboul avec au moins deux explosions jeudi, provoquant un bain de sang parmi les civils et les troupes américaines, et mettant un arrêt catastrophique au pont aérien de dizaines de milliers d’Afghans désespérés de fuir. Deux responsables américains ont évalué le nombre de morts aux États-Unis à 12 militaires tués, ce qui en fait l’un des incidents les plus meurtriers pour les troupes américaines de toute la guerre de 20 ans. L’Etat islamique, qui a revendiqué la responsabilité de l’attaque, a été averti que des mesures seraient prises à son encontre.

Le général du Corps des Marines Kenneth McKenzie, commandant du Commandement central des États-Unis, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Si nous pouvons trouver qui est associé à cela, nous les poursuivrons.

“Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous allons conserver le droit d’opérer contre l’Etat islamique en Afghanistan et nous travaillons très dur pour déterminer l’attribution et déterminer qui est associé à cette attaque lâche et nous sommes prêts à prendre des mesures contre eux.”

