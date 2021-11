Attentat terroriste à Liverpool : Boris s’engage à « accélérer le renvoi » des demandeurs d’asile déboutés | Politique | Nouvelles

Dimanche, Emad Al Swealmeen a fait exploser un attentat suicide dans un taxi à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool. L’attaque a eu lieu quelques instants avant les deux minutes de silence de 11 h le dimanche du Souvenir.

La police a déclaré que cela pourrait prendre « plusieurs semaines » avant de comprendre pleinement ce qui s’est passé en termes de planification, de préparation et de comment les choses se sont déroulées.

Il est depuis apparu que le suspect terroriste a quitté le Moyen-Orient pour le Royaume-Uni il y a plusieurs années.

Al Swealmeen était un chrétien converti dont la demande d’asile a été rejetée en 2014.

Tout en refusant de commenter directement le cas d’Al Swealmeen, s’adressant aux journalistes aujourd’hui, No10 a déclaré que M. Johnson avait admis que l’approche du Royaume-Uni envers les demandeurs d’asile devait être « améliorée ».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il fallait faire davantage pour accélérer le renvoi de ceux dont les demandes d’asile sont rejetées.

Il a déclaré: « En termes généraux, nous voulons prendre des mesures pour accélérer le renvoi de ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni et rationaliser les appels et le processus judiciaire qui peuvent être utilisés pour contrecarrer le renvoi.

« Il s’agit d’une partie du nouveau plan du Royaume-Uni pour l’immigration et reste le seul plan crédible pour réparer notre système d’asile défaillant. »

Il a ajouté : « Nous pensons que l’approche doit être améliorée.

« C’est quelque chose sur quoi le ministre de l’Intérieur est très concentré. »

En juillet de cette année, le gouvernement a présenté au Parlement son projet de loi sur la nationalité et les frontières.

Les responsables disent qu’il cherche à apporter des changements au processus d’asile pour « rendre le système plus juste et plus efficace afin que nous puissions mieux protéger et soutenir ceux qui en ont réellement besoin ».

Il cherche également à introduire un nouveau « processus à guichet unique » pour garantir que l’asile, les demandes de droits de l’homme et toute autre question de protection sont présentés et examinés ensemble, avant toute audience d’appel ».

Les changements visent à empêcher les demandes répétées de dernière minute, ce qui signifie que le processus d’asile peut être prolongé pendant des années après un rejet initial.

Ce matin, le ministre de l’Intérieur, Damian Hinds, a refusé de commenter les raisons pour lesquelles le suspect avait été autorisé à rester dans le pays malgré le refus d’asile.

Il a déclaré à Times Radio : « Il s’agit d’une enquête en direct et la police doit avoir l’espace, le temps, pour être en mesure de mener pleinement cette enquête et de poursuivre ses recherches sur l’adresse clé et de poursuivre l’analyse. »

M. Hinds a déclaré qu’il n’était « pas impossible qu’il puisse y avoir d’autres personnes impliquées » et si cela s’avérait le cas, la police » procéderait à des arrestations rapidement « .

Quatre hommes arrêtés en vertu des lois antiterroristes dans le quartier de Kensington à Liverpool – trois âgés de 21, 26 et 29 ans, qui ont été détenus dimanche, et un homme de 20 ans qui a été arrêté lundi – ont maintenant été libérés de garde à vue à la suite d’entretiens.

L’enquête de la police sur l’attentat à la bombe se poursuit.