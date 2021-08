Attentats terroristes à Kaboul suspects au bon moment… Qui gagne ? 10z viral

par Finian Cunningham, Culture stratégique :

Une atrocité aurait-elle pu être organisée par certains des hommes de Baradar à la demande de la CIA ?

Trois jours avant le carnage sanglant à l’aéroport de Kaboul, le directeur de la CIA William Burns a tenu une réunion secrète avec un haut commandant taliban dans la capitale afghane. Ce n’est que l’un des nombreux événements suspects de cette semaine dans le compte à rebours de l’évacuation dramatique des États-Unis.

Au moins 13 soldats américains gardant l’entrée de l’aéroport de Kaboul ont été tués dans un attentat suicide apparent. Des dizaines d’Afghans faisant la queue pour être évacués par des avions cargo militaires ont également été tués. Une deuxième explosion a frappé un hôtel voisin utilisé par les autorités britanniques pour traiter les documents d’immigration.

Ce ne sont pas les principaux rangs des talibans qui ont commis les atrocités. Le groupe militant qui a accédé au pouvoir le 15 août après avoir pris Kaboul a encerclé la capitale avec des postes de contrôle. Les explosions se sont produites dans les quartiers de l’aéroport sous le contrôle de l’armée américaine et britannique.

Un groupe terroriste peu connu, l’État islamique du Khorasan (IS-K), a revendiqué les attentats. L’IS-K était à peine signalé jusqu’à cette semaine, lorsque les services de renseignement américains et britanniques ont émis des avertissements très médiatisés concernant des attaques terroristes imminentes de ce groupe à l’aéroport de Kaboul. Ces avertissements sont venus quelques heures seulement avant les attaques réelles. Le président Joe Biden a même mentionné cette nouvelle organisation terroriste plus tôt cette semaine et a affirmé avec insistance qu’ils étaient des « ennemis jurés » des talibans.

Comment un obscur groupe terroriste est-il censé infiltrer une zone hautement sécurisée – au-delà des points de contrôle des talibans « ennemis jurés » – et ensuite briser les cordons militaires américains et britanniques ?

Comment se fait-il que les renseignements américains et britanniques aient eu des informations aussi précises sur des menaces imminentes alors que ces mêmes agences de renseignement ont été prises complètement au dépourvu par la prise de contrôle historique de Kaboul par les talibans le 15 août ? Lorsque les talibans ont envahi la capitale, cela a marqué l’effondrement d’un régime que les Américains et les Britanniques avaient soutenu pendant près de 20 ans pendant leur occupation militaire de l’Afghanistan. Leurs agences de renseignement pourraient-elles manquer de prévoir un événement aussi important et pourtant, moins de deux semaines plus tard, nous devrions croire que ces mêmes agences ont pu identifier une atrocité imminente nécessitant une planification complexe ?

Quelles sont les retombées politiques des bombardements de l’aéroport ? Le président Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont catégoriques sur le fait que l’évacuation de Kaboul sera achevée avant la date limite du 31 août. Biden a déclaré que l’atrocité souligne l’urgence de sortir d’Afghanistan, bien qu’il ait fait le vœu symbolique que “nous chasserons vers le bas » les auteurs.

Certes, le président est sous le feu politique intense pour avoir capitulé contre les talibans et les terroristes et pour avoir trahi les alliés afghans. Certains républicains exigent sa démission en raison de sa supervision d’une catastrophe et d’une honte nationale. On estime que jusqu’à 250 000 Afghans qui ont travaillé avec l’occupation militaire américaine seront laissés pour compte et en danger d’attaques de représailles.

Il semble qu’il y ait une chance négligeable que la mort de 13 soldats américains – le plus grand meurtre en une seule journée d’Américains en Afghanistan depuis qu’un hélicoptère Chinook a été abattu en août 2011 avec 38 à bord – provoque une extension de la mission du Pentagone dans le pays. Même après les attentats de cette semaine, le Pentagone a conseillé à Biden de respecter la date limite du 31 août. Les talibans ont également déclaré que toutes les troupes américaines et de l’OTAN doivent être hors du pays à cette date.

Les sondages montraient que la plupart des Américains étaient d’accord avec le retrait de Biden d’Afghanistan – la plus longue guerre des États-Unis était considérée comme futile et impossible à gagner. Les attentats à la bombe écœurants de cette semaine ne feront que souligner le sentiment public de lassitude de la guerre. Les appels faucons au retour de forces à grande échelle en Afghanistan ont peu de résonance politique.

Cela nous ramène à la réunion secrète plus tôt cette semaine entre William Burns de la CIA et le commandant taliban Abdul Ghani Baradar. Le Washington Post a rapporté que Biden avait envoyé Burns rencontrer Baradar à Kaboul. Il s’agissait du contact le plus important entre l’administration Biden et les talibans depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par ces derniers le 15 août. Les détails de la discussion n’ont pas été divulgués et certains rapports ont indiqué que d’autres personnalités talibanes n’étaient pas au courant de la réunion.

Baradar est l’un des membres fondateurs des talibans. Il a été capturé par les services secrets pakistanais et la CIA en 2010. Mais à la demande des États-Unis, Baradar a été libéré de prison en 2018. Par la suite, il a dirigé les talibans dans les négociations avec les États-Unis pour mettre fin au conflit. Ces pourparlers ont abouti à un accord en février 2020 avec l’administration Trump acceptant le retrait des troupes cette année. Biden est resté fidèle au plan de retrait.

De son cheminement de carrière, il y a de bonnes raisons de croire que Baradar est l’homme de la CIA à l’intérieur des talibans. Disons au moins qu’il a l’oreille de l’agence.

Sinon, pourquoi le chef de la CIA Burns rencontrerait-il Baradar à un moment aussi crucial de l’évacuation américaine de l’Afghanistan ? Pour obtenir des talibans l’assurance de mesures de sécurité protégeant les troupes américaines lors de leur sortie ? Cela ne s’est évidemment pas produit.

Quoi d’autre alors ? Une atrocité aurait-elle pu être organisée par certains des hommes de Baradar à la demande de la CIA ? L’objectif étant de passer d’une retraite chaotique et honteuse à une nécessité due aux menaces terroristes. Il semble étrange que les services de renseignement américains et britanniques aient averti d’un événement quelques heures seulement avant qu’il ne se produise d’une manière qui avait été précisément prévue. L’autre conséquence de l’avantage est que les masses d’Afghans désespérés qui font la queue près de l’aéroport de Kaboul sont dispersées par crainte de nouvelles effusions de sang. L’optique bénéfique est que les avions militaires américains et britanniques décolleront le 31 août sans les scènes poignantes et pitoyables d’Afghans courant sur la piste après eux. Ainsi, l’empire termine sa sanglante guerre criminelle, avec un peu moins de honte qu’autrement.

