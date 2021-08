Attente et controverse pour Hubbard, le premier athlète trans aux Jeux

02/08/2021 à 20h35 CEST

Carmen Grau Vila .

Quand l’athlète Laurier Hubbard Il s’est rendu lundi sur la plate-forme du site d’haltérophilie des Jeux de Tokyo pour soulever 120 kilos, une grande attente a été ressentie dans l’air : le premier athlète transgenre montera-t-il sur le podium ?

Contrairement aux autres jours de cette discipline, l’haltérophilie dans la catégorie des plus de 87 kilos avait réuni des médias du monde entier car elle offrait une performance inhabituelle dans l’histoire des JO, le premier athlète transgenre à concourir.

À 23 ans, Laurel Hubbard a quitté la musculation chez les hommes, mais est revenue au sport et à la compétition après la trentaine et alors qu’elle avait déjà fait une transition qui faisait d’elle une femme.

Le Néo-Zélandais Laurier Hubbard, vice-championne du monde en 2017, le podium était disputé aujourd’hui avec d’autres haltérophiles comme Li Wenwen, championne de l’épreuve et record olympique avec 320 kg, la Britannique Emily Campbell qui a soulevé 283 kg en argent, ainsi que l’Américaine Sarah Robles avec le bronze.

Mais la journée de la Néo-Zélandaise de 43 ans, qui avait suscité un vif intérêt depuis l’annonce de sa participation, s’est terminée tôt lors de la première épreuve.

Elle a fait les trois tentatives de départ infructueuses et a été automatiquement disqualifiée sans vraiment se mesurer dans l’épreuve à deux temps. Pourtant, elle était “profondément reconnaissante” pour l’opportunité.

Une opportunité qui a également suscité critiques et polémiques

ENTRE OPPORTUNITÉ ET LITIGE

“D’un point de vue sportif, je n’ai pas atteint les standards que je m’étais fixés. et ceux que mon pays attend de moi non plus », a reconnu l’athlète aux médias après avoir échoué aux tentatives de départ à 120 et 125 kilos.

“Cependant, je dois être reconnaissant à mes fans en Nouvelle-Zélande pour tout l’amour et les encouragements qu’ils m’ont donnés et au Comité International Olympique (CIO) pour leur engagement à montrer que le sport est pour tout le monde, qu’il est inclusif et que c’est fabuleux “, a déclaré l’athlète en remerciant l’organisation qui a rendu cela possible.

Laurel Hubbard n’a pas réussi à se qualifier, mais restera dans l’histoire en tant que premier athlète transgenre à participer aux Jeux olympiques depuis que le CIO a modifié ses règles en 2015 pour ajouter l’inclusivité et la diversité.

Selon ces changements, le CIO autorise les athlètes transgenres à concourir en tant que femmes si leur taux de testostérone, l’hormone qui influence la prise de masse musculaire, est inférieur à un seuil.

Cependant, certains critiques ont montré leur insatisfaction de ce qui pourrait être un avantage par rapport aux autres athlètes féminines.

Parmi eux l’haltérophile belge, Anna Marie Van Bellinghen, qui a mesuré en cette journée olympique avec une marque de 219 kg.

L’athlète belge a souhaité le meilleur à sa rivale néo-zélandaise, mais a déclaré aux médias qu’un débat plus social était nécessaire.

“J’espère juste qu’il y aura plus de discussions entre les acteurs impliqués, les athlètes, les scientifiques, et bien sûr les personnes transgenres elles-mêmes”, a déclaré Anna Van Bellinghen.

“Je voudrais une explication plus scientifique pour savoir que c’est tout à fait juste”, argument.

“C’est un sport de force et la différence entre les hommes et les femmes est de 30% et cela montre qu’il peut y avoir un grand avantage”, a expliqué l’athlète.

Une autre des haltérophiles qui ont concouru – bien que dans une catégorie différente – l’espagnole Lydia Valentín, a déclaré qu’elle ne croyait pas que la participation de l’athlète transgenre ouvre de nouvelles portes à des participations similaires.

“Parfois cela arrive exceptionnellement. Je pense que personne, pour une médaille olympique, n’aimerait changer de sexe”, a souligné l’athlète espagnol, triple médaillé olympique et médaillé d’or à Londres 2012 dans cette discipline.

Quelque chose qui amène peut-être à se demander si nous sommes confrontés à un phénomène unique des Jeux Olympiques de Tokyo ou si nous verrons des athlètes transgenres concourir pour des médailles lors des prochaines éditions.