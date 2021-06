Attente maximale pour la finale de la Ligue

18/06/2021

Le à 19:35 CEST

ordinateur

Le rival des Catalans dans le final de cette édition du Ligue 2020-21, mais la folie s’est déjà déchaînée parmi les fans pour pouvoir obtenir un billet pour jeudi prochain au Palau Blaugrana.

La finale de la Ligue de futsal entre le FC Barcelone et le vainqueur de la en attente de la demi-finale entre Levante et Viña Albali Valdepeñas, qui sera décidé ce dimanche dans le fief de Granota, suscite une attente inhabituelle parmi les fans et partenaires du Barça.

le Palau Blaugrana sera complet le jeudi 24 juin prochain (20h30) avec 2000 spectateurs -le nombre maximum autorisé par les autorités gouvernementales en raison du coronavirus, soit un peu plus du quart de la capacité totale de l’installation Blaugrana- et lundi prochain le ‘pleine capacité’, après que le rythme incessant des ventes de billets ait été à la hauteur de ce moment.

Dans le voyage d’hier, En seulement trois heures, les 1 500 places mises en vente ont été vendues pour les membres non-abonnés et le grand public, à partir de 13 euros. Et lundi prochain va “voler” selon toute probabilité billets restants, libérés pour les abonnés au Palau, pour pouvoir faire salle comble lors du premier match d’une finale au meilleur des trois matchs avant de clôturer officiellement la saison. le deuxième match aura lieu à domicile le Lundi 27 juin et, en cas de contestation d’un troisième et dernière rencontre décisive pour le sort de la finale, elle devrait aussi se dérouler dans le Palau Blaugrana les Jeudi 30 juin.

QUATRE SUR SEPT

Pour lui Barça Ce sera le huitième finale de championnat qui se disputera, après s’être également assuré une place pour la prochaine Ligue des Champions dans cette édition, qui mettra en vedette deux représentants espagnols, le jarretières champion et finaliste.

le FC Barcelona a été imposée jusqu’à présent dans quatre fois sur sept dans lequel vous avez atteint le point final de play-off pour le titre de champion: les trois premiers d’affilée (2010-11, 2011-12 et 2012-13) et les deux dernières saisons (2018-19).

Dans cette campagne irrégulière, où les Blaugrana jouent le tout ou rien dans le Ligue, après être tombé dans le Coupe et la Champions, ils ont dépassé leur ‘bourreau’ Inter Movistar déjà en quart de finale Palma Futsal en demi-finale avant d’affronter le vainqueur du Levante-Viña Albali Valdepeñas.