Attentes avec chaque équipe et classement des joueurs

in

La Ligue dominicaine de baseball professionnel (LIDOM), préparez votre édition du Brouillon de recrue 2021 ce 8 septembre, nous vous présentons donc notre “Mock Draft”, où nous recueillons à partir du classement des principaux acteurs qui, selon nous, seront sélectionnés et les attentes avec chacune des six équipes.

est Brouillon d’El Fildeo, n’est pas lié à des positions passionnées, mais un acte d’objectivité de plusieurs de nos membres et de certains collaborateurs, qui ont établi un classement qui n’a d’autre fondement que le talent de chaque joueur et comment il peut être lié à la ligue et leurs équipes respectives lors de la sélection.

Ce matériel a été élaboré par Carlos Moreta, avec la coopération de Jordan Abreu Mercedes.

Les Brouillon de recrue de LIDOM Il se déroulera de l’édition 2020 annulée à 2021, qui se tiendra le 8 septembre du parcours 2021. Il est également essentiel de préciser que le tirage au sort n’est établi qu’en fonction des joueurs natifs. L’ordre des sélections sera :

1. Étoiles de l’Est

2. Les géants du Cibao

3. Lions de l’élu

4. Aguilas Cibaeñas

5. Tigres del Licey

6. Taureaux de l’Est

Attentes dans les sélections des six différentes équipes : Eastern Stars

Les Étoiles ils apprécient le matériel natif de premier ordre sur chaque partie de leur liste. À en juger par leurs joueurs sur la liste de réserve, il semble qu’ils auront une nouvelle année avec de grandes chances de se battre pour un poste en séries éliminatoires, plus maintenant d’un nouveau directeur général à la philosophie de Fernando Tatis en tant que barreur, qui était un champion manager avec l’équipe en 2018-19, leur décernant un titre après une course amère de 51 ans.

Allant d’un monde de saveurs douces et agréables dans sa grande quantité et qualité de matière indigène, en plus d’observer une partie de ses mouvements dans la saison morte de LIDOM, attentes avec Étoiles de l’Est ils devraient conduire à fond sur une route : l’évolution du tangage.

Non seulement parce que cela a été sa jambe boiteuse lors des dernières saisons d’hiver, mais aussi, tant du côté du lanceur de relève que du starter, il a besoin de s’imprégner d’une philosophie liée à la révolution et au commandement générationnel transféré.

Géants du Cibao

Les Géants du Cibao Ils ont l’une des formations les plus offensives de toute la ligue, et ils ont renforcé cette partie pendant l’intersaison. Mais en dehors de cela, allant jusqu’au repêchage en tant que finaliste de la ligue, toutes les attentes devraient être supportées par la somme des meilleurs talents du monticule.

Les géants Ils ont montré des signes d’identification de ces failles, comme l’annonce de l’embauche de l’étranger Dylan Unsworth, lanceur de premier niveau de la Ligue mexicaine de baseball (LMB).

Il ne s’agit pas d’une seule saison, mais autant d’un projet qui représente l’engagement précédent et futur de l’organisation ; c’est pourquoi le projet, s’implantant dans les nouvelles générations et leur processus de développement.

Lions de l’élu

Les les Lions aujourd’hui leur mission pour l’avenir est : « ne pas trébucher sur la même pierre ». L’organisation écarlate traverse l’un des pires processus pour le style de jeu des Caraïbes et elle ne se préparait pas pour les générations futures et ne maintenait pas de noyaux de joueurs qui peuvent jouer régulièrement année après année dans la ligue aux côtés du club.

D’une certaine manière, nous pourrions dire qu’ils ont fait des progrès dans la correction de ce mal qui les afflige, car cela a été une intersaison active de grandes dépendances de talents locaux. Ils ont une équipe avec de grands joueurs renommés, d’excellents lanceurs, frappeurs, défense et un jeu à grande vitesse.

Dans la perspective de l’avenir, à la fois de cette draft et des futures, il faudrait entretenir les noyaux et le talent des joueurs qui peuvent être dans la ligue année après année, cela sans s’éloigner des talents étrangers, qui d’une certaine manière ont été leur personnel de soutien ces dernières années.

Aguilas Cibaeñas

Les champions actuels de Lidom et les Caraïbes, Aguilas Cibaeñas, ils ont le privilège d’avoir pu entretenir leur noyau ces dernières années, comme en témoignent deux championnats dans un parcours qui n’excède pas quatre ans. Les attentes pour la draft devraient être désormais le changement générationnel, notamment la formation de nouveaux rangers.

A côté de cela et non des moindres, le support à la peinture doit être désormais un projet tourné vers l’avenir, suivant le même récit que sa recherche de nouveaux jardiniers, conséquence du changement de génération face aux futures campagnes. .

Tigres del Licey

Les citoyens de la capitale arrivent au repêchage à un moment de transition importante pour l’avenir de l’organisation. 1) un nouveau président ; 2) nouveau directeur général. L’organisation aborde déjà sa cinquième année sans atteindre ce qui a été sa grande philosophie historique de courir après les championnats chaque année.

Les Tigres del Licey aujourd’hui, ils doivent considérer la conscription comme l’un de leurs principaux alliés. Organisation qui a besoin des nouvelles générations comme l’homme de l’eau. Son équipe lui a permis de percevoir ces dernières années, qui ont besoin de voltigeurs, de lanceurs (principalement de relève), ainsi que d’infielders qui commencent à s’imprégner d’un nouvel avenir sur les lettres du soi-disant « Glorieux ».

Taureaux de l’Est

Les toreros ont peut-être été le meilleur exemple de ce qui définit le Brouillon de Lidom les dernières années. Ceux qui sont passés de la Cendrillon du tournoi à l’une des équipes les plus compétitives, comme en témoigne leur championnat Lidom 2019-20, ainsi que leur couronnement en tant que club de la République dominicaine dans les Caribbean Series 2020.

Les avancées de la Taureaux se reflètent dans sa liste de lauréats ces dernières années, au nombre de joueurs actifs sous son contrôle dans Lidom des Ligues majeures américaines (MLB). Avoir une équipe avec de grandes vertus dans tout le domaine, en plus de la coexistence des jeunes et des vétérans.

Si nous devions lancer une pièce ou jouer à un billet de loterie Toros à Brouillon recrues, ce serait sans aucun doute plus de soutien à son corps de réception, ainsi que serrer les écrous avec de nouveaux lanceurs.

Meilleurs joueurs en vue des équipes principales :

Marco Luciano, INF, Géants

Jasson Domínguez, OF / INF, Yankees

Robert Puason, OF, Athlétisme

Allan Cerda, OF, Cincinnati

Noelvi Marte, SS, Seattle

Martín Figueroa, Californie, Houston

Euribiel Angeles, 2B, San Diego

Yoyner Fajardo, 2B / LF, Pirates

Alexander Canario, OF, louveteaux

Yainer Diaz, C, Cleveland

Ezequiel Duran, INF, Texas

Heriberto Hernández, 1B / RF, Tampa Bay

* Le repêchage des Rookies de la Ligue dominicaine de baseball professionnel est célébré le mercredi 8 septembre à 19h00 (heure de la République dominicaine).