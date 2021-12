Attentes des équipes qualifiées pour le Round Robin

Du lundi prochain 27 décembre de l’étudiant 2021 au 17 janvier 2022 dans une section de 18 matches, les Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales, Tigres del Licey et Águilas Cibaeñas s’affronteront dans ce qui sera la phase de Tournoi à la ronde (Demi-finales) du tournoi LIDOM 2021-22.

Depuis El Fildeo nous nous chargeons de lister chacune des attentes avec chacune des 4 équipes du Round Robin, en analysant leurs avantages à leurs inconvénients dans ce qui était la série régulière et quelle sera la suite de la campagne en demi-finale de la Ligue d’hiver dominicaine (LIDOM).

Géants du Cibao

Le neuvième des poulains a été couronné de la 1ère place au classement de la série régulière, un succès guidé par une attaque qui a produit 4,6 points par match en moyenne (la seule équipe à dépasser 4 points), au bâton pour des moyennes de .251 /.320/ .362.

Ils étaient les plus productifs de la ligue avec des coureurs sur les jambières, menant 38% des coureurs à marquer (la note la plus élevée dans LIDOM), guidés par une moyenne au bâton avec les hommes sur les bases (ROB AVG) de 0,286 et une moyenne au bâton. dos en position de notation (AVG RISP) de .284, leader dans les deux départements de la ligue.

Malgré cela, le contraste dans son tangage n’était pas aussi motivant, permettant une MPM de 3,88, ce qui était la pire note de LIDOM. C’était le deuxième lancer le plus puni auquel les frappeurs adverses ont atteint 0,250, tandis que celui avec le plus de coureurs à la base, permettant un OBP de 0,334.

Sa direction consciente de la grande limitation de son tangage avait six sélections dans le repêchage de rentrée, toutes étant des lanceurs, donc tant que son tangage parvient à empêcher les courses et que son attaque suit le même rythme de la série régulière, les aspirations des Giants de les Cibao sont super.

étoiles orientales

Le tangage des Orientals a été l’une des plus grandes lumières de LIDOM lors de la série régulière, étant le deuxième avec l’efficacité la plus faible avec 2,94, bien que ceux avec l’AVG le plus bas autorisé avec 0,207 et ceux avec l’OBP le plus bas avec 0,286.

Son attaque n’a cependant pas eu la même opportunité, principalement pour amener les coureurs au marbre. Ils n’ont produit que 31% de coureurs sur les pads qui ont marqué (5e), ​​tandis qu’un AVG ROB de seulement 0,232 (5e) et AVG RISP de 0,218 (5e).

Son 1er sélectionné lors du repêchage de rentrée était le frappeur recherché Yamaico Navarro, donc au niveau de la production, nous pouvons parier tant que le joueur a la santé qu’une certaine amélioration en attaque viendra.

Tigres del Licey

L’équipe bleue a obtenu des résultats de lanceurs incroyables dans la série régulière, venant des leaders de l’ERA avec 2,53, tout en permettant une moyenne au bâton de l’adversaire de 0,207 (2e) et un OBP de 0,296 (2e).

Son attaque avec les porteurs de ballon sur les buts était également bonne, avec 34% des coureurs marquant (2e), ainsi qu’un ROB AVG de 0,248 (2e) et un RISP AVG de 0,245 (4e). Malgré cela, son attaque n’a produit qu’un pourcentage sur la base (OBP) de 0,297 (le pire de toute la ligue).

Une grande équipe de production en attaque, mais qui a du mal à atteindre les plaquettes. L’équipe avait un grand choix en termes de génération d’OBP se réfère à Pedro Florimón lors du repêchage de rentrée, un joueur qui, en 17 matchs de la série régulière, avait un OBP astronomique de 0,491.

Bien que nous sachions qu’un joueur dans une formation de neuf frappeurs n’est pas suffisant, la grande attente de Tigres del Licey et ce qui peut définir leur passage à travers le Round Robin de la Ligue d’hiver dominicaine (LIDOM) réside dans une compétence de base du jeu. : aller aux bases.

Aguilas Cibaeñas

L’équipe jaune avait un noyau très compact jouant à partir d’une excellente défense, guidée par un bon lanceur et une attaque (qui par intermittence) avait un parcours de productivité dans la série régulière. Ses lancers allaient de la troisième meilleure MPM (3,32) à la quatrième moyenne au bâton la plus basse de ses adversaires (0,243). Une défense lucide qui avait le pourcentage défensif le plus élevé de toute la LIDOM (.976).

Son attaque a atteint (0,236 / 0,307 / 0,315), passant d’OBP en dessous de la moyenne de la ligue (était de 0,310) à SLG (qui était de 0,325). Llevaron un 34% de corredores a anotar (solo un por ciento encima de la media) y un promedio de bateo con corredores en las bases (ROB AVG) de .244, que del mismo modo se ubica debajo de la media de la liga por point.

Une équipe très compacte et productive de tous les côtés du jeu, bien que pour de plus grandes aspirations, leur attaque soit appelée à donner plus qu’elle ne l’était lors de la série régulière.

4 équipes, 18 matchs chacune, dont deux seulement vont à la grande série finale de la Ligue d’hiver dominicaine (LIDOM). N’en dites pas plus, juste la chanson au Play-Ball du 27 novembre prochain.