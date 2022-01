Attentes du budget 2022 : Comment FM Nirmala Sitharaman pourrait offrir un allégement fiscal aux patients de Covid et à leurs familles

Touché de plein fouet par la pandémie, la perte d’emploi et la baisse des revenus, l’homme du commun regarde vers le FM avec beaucoup d’espoir.

C’est à nouveau l’heure du budget et le compte à rebours du budget de l’Union 2022 a commencé. Si la pandémie ne joue pas un rôle, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman présentera très probablement son quatrième budget le 1er février de cette année.

L’année dernière, le gouvernement avait annoncé plusieurs plans de relance pour rajeunir l’économie touchée par la pandémie de COVID. Elle avait suivi la politique budgétaire contracyclique pour stabiliser le cycle économique. Cette politique exige du gouvernement qu’il réduise les dépenses/augmente les impôts dans les bonnes périodes et augmente les dépenses/réduit les impôts dans les mauvaises périodes.

« Dans une large mesure, ces politiques ont aidé l’économie indienne à se remettre de la récession. Les reprises économiques typiques se produisent sous les formes V, W, Z, U et L. Cependant, les économistes commencent à penser que la reprise après COVID-19 pourrait être en forme de K, car la technologie et les grandes sociétés de capitaux se sont rétablies plus rapidement que les petites entreprises et les industries directement affectées par COVID-19, comme l’hôtellerie », a déclaré Naveen Wadhwa, DGM , Taxmann.

Bien que ces plans de relance aient donné un rythme à la reprise, ils ont également entraîné une hausse du taux d’inflation. Ainsi, le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine a signalé que la banque centrale pourrait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu. C’est un signal que le gouvernement indien pourrait également penser à diminuer la liquidité du marché.

Quoi qu’il en soit, frappé de plein fouet par la pandémie, la perte d’emploi et la baisse des revenus, l’homme du commun regarde vers le FM avec beaucoup d’espoir.

Nous examinons ici comment le budget de l’Union 2022-2023 pourrait offrir un allégement fiscal aux patients de Covid et à leurs familles :

On peut noter qu’en regardant l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19, le gouvernement central, les gouvernements des États, les employeurs, les amis et les philanthropes fournissent une aide financière aux personnes infectées et à leurs familles. Pourtant, de nombreuses personnes dans le pays ne reçoivent aucun soutien financier et se battent seules.

Les experts fiscaux estiment que ces personnes devraient bénéficier d’une déduction fiscale pour le montant qu’elles encourent pour le traitement Covid. Le gouvernement devrait envisager d’accorder des allégements fiscaux pour une telle aide financière et prévoir des déductions pour les dépenses de traitement médical.

« Le gouvernement avait publié un communiqué de presse, daté du 25-06-2021, prévoyant que les contribuables recevant une aide financière de leurs employeurs et de leurs sympathisants pour couvrir les dépenses engagées pour le traitement de Covid-19 bénéficieraient d’une exonération d’impôt sur le revenu. Ainsi, toute somme reçue de l’employeur ou de toute autre personne pour le traitement du Covid-19 serait exonérée d’impôt », précise Wadhwa.

De plus, si un contribuable décède en raison de la COVID, toute aide financière reçue par un membre de sa famille est exonérée sans limite lorsque l’aide financière est reçue de l’employeur du défunt. Cependant, lorsque l’aide financière est reçue de toute autre personne, le montant de l’exemption sera limité à Rs 10 lakh au total.

Il a été mentionné dans le communiqué de presse que les modifications législatives nécessaires seront apportées à cet égard en temps voulu. Cependant, aucun amendement n’a encore été apporté. Ainsi, le gouvernement pourrait apporter les modifications nécessaires dans le prochain budget.

« Actuellement, l’article 80D de la loi sur l’impôt sur le revenu permet de déduire jusqu’à 50 000 Rs du revenu total brut pour toute dépense encourue pour le traitement médical d’une personne âgée (60 ans ou plus) à condition qu’il ne soit pas couvert par l’assurance-maladie. . Ainsi, la déduction pour frais médicaux est déductible lorsque deux conditions sont remplies. Premièrement, la personne pour laquelle les dépenses sont engagées doit être une personne âgée, et deuxièmement, aucune police d’assurance médicale n’a été souscrite pour cette personne », informe Wadhwa.

« Il est recommandé que le champ d’application de l’article 80D soit étendu à toute personne (quel que soit son âge) pour permettre une déduction pour les dépenses engagées pour le traitement médical de Covid-19 pour elle-même ou un membre de sa famille », ajoute-t-il.

