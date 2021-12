Attentes du budget 2022 : uniformiser la fiscalité des titres de créance et des fonds de créance cotés

Alors que la durée minimale de détention des fonds de dette (cotés ou non) pour être qualifiés d’immobilisations à long terme est de 36 mois, celle des investissements directs en titres cotés n’est que de 12 mois.

Étant donné qu’il existe une différence de traitement fiscal entre les unités de fonds communs de placement orientés vers la dette et les titres de créance cotés – tandis que la période de détention minimale pour les fonds de dette (cotés ou non cotés) pour être qualifiés d’immobilisations à long terme est de 36 % mois, celui des investissements directs dans des titres cotés tels que des obligations/obligations, des titres d’État, des produits dérivés, etc. cotés sur une bourse reconnue en Inde et des obligations à coupon zéro (cotées ou non cotées) n’est que de 12 mois – la Mutual Funds Association of India (AMFI) a exhorté le gouvernement à apporter la parité entre les deux ensembles d’instruments.

En effet, après avoir réalisé un investissement direct dans une débenture cotée, un investisseur doit attendre seulement 12 mois pour bénéficier de l’impôt sur les plus-values ​​à long terme (LTCG), tandis qu’un investisseur doit attendre 36 mois pour bénéficier de la bénéficier de l’impôt LTCG après avoir investi dans des unités de fonds de placement orientés vers la dette.

En d’autres termes, la période de détention pour l’investissement direct dans une obligation cotée à traiter comme un investissement à long terme aux fins de l’impôt sur les plus-values ​​est de 12 mois ; alors que, si le même investissement est réalisé par le biais d’un fonds commun de placement axé sur la dette, la période de détention est portée à 36 mois pour être considérée comme un investissement à long terme aux fins de l’impôt sur les plus-values, ce qui est ironique.

Ainsi, instaurer la parité dans les périodes de détention aux fins de l’impôt sur les plus-values ​​pour les investissements directs dans des titres de créance cotés et l’investissement dans ces titres de créance cotés par le biais de fonds communs de placement axés sur la dette, serait une décision logique et juste.

Déclaration d’impôt sur le revenu : outre l’impôt sur les gains, les problèmes de compatibilité des logiciels gênent les capitaux propres, les investisseurs de MF

Afin de rapprocher la parité dans la durée de détention des plus-values ​​de long terme pour les investissements directs en titres de créance cotés / et Obligations Zéro Coupon (cotées ou non cotées) et pour les investissements au travers de fonds communs de placement de dette, l’AMFI a exhorté à apporter l’uniformité bien méritée soit par –

(i) réduire la période de détention des plus-values ​​à long terme pour les investissements dans des fonds communs de placement non axés sur les actions, qui investissent 65 pour cent ou plus dans des titres de créance cotés, à 12 mois ; ou

(ii) en augmentant la durée minimale de détention des investissements directs dans des titres de créance cotés / et des Obligations à Coupon Zéro (cotées ou non cotées) à 36 mois pour être qualifiée d’immobilisation à long terme.

Selon le communiqué contenant ses prévisions budgétaires pour l’exercice 2022-2023, l’AMFI a déclaré: «Il n’est que logique et juste d’apporter la parité dans le traitement fiscal des investissements directs dans des titres de créance cotés et des investissements indirects dans les mêmes instruments par le biais de la dette fonds communs de placement.

« Cette parité entre les investissements directs dans un titre coté (par des entreprises et des HNI) et les investissements indirects effectués via des fonds communs de placement par des investisseurs particuliers empêcherait également les fuites de recettes fiscales », a ajouté l’AMFI dans le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.