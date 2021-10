Attentes élevées à UConn lors de la 4e saison de l’entraîneur Hurley

Dan Hurley a eu besoin de trois saisons en tant qu’entraîneur d’UConn pour ramener les Huskies dans le tournoi de la NCAA après une absence de cinq ans.

Au cours de sa quatrième année, son équipe s’attend à franchir un pas de plus – se battre pour un titre Big East et peut-être le cinquième championnat national du programme – même si ces attentes pourraient faire sourciller en dehors de Storrs.

Les Huskies entrent dans la saison au 24e rang, leur premier classement de pré-saison depuis 2016.

« Vous ne venez pas ici, ou ne faites pas le basket comme je l’ai toujours fait avec ma famille, à moins que vous n’aimiez la pression et que vous aimiez les attentes et que vous vouliez être considéré comme un programme qui est un prétendant au championnat année après année dehors », a déclaré Hurley. « C’est ce que vous venez construire ici. Et avec le recrutement, ce que nous avons eu ici l’année dernière et le développement, nous avons l’impression que nous nous rapprochons. »

Les Huskies, qui ont terminé 15-8 au cours de la saison 2020-21 marquée par la pandémie, n’auront pas la star de l’année dernière, James Bouknight, qui a récolté en moyenne près de 19 points, pour les aider à franchir cette prochaine étape. Il est parti après sa deuxième saison pour devenir le choix n ° 11 du repêchage de la NBA pour Charlotte.

Mais UConn renvoie neuf joueurs qui ont vu le court, y compris leurs six prochains meilleurs buteurs.

Ils ont également ajouté à une classe de recrutement très vantée qui comprend le gardien de tir d’acuité Jordan Hawkins, le gardien de jeu Rasool Diggins et Samson Johnson de 6 pieds 10 pouces, un joueur de poste qui peut également frapper un tir à 3 points. Tous les trois devraient s’affronter pendant des minutes.

« Avoir cette pression pour bien jouer est un privilège », a déclaré Polley, qui revient pour sa cinquième saison au Connecticut. « Au cours des années précédentes, nous n’avions pas cette pression pour être dans le Top 25 du pays ou au sommet du Grand Est. Mais, nous devrions être cela cette année, nous devrions donc simplement le prendre comme un privilège, être reconnaissant pour l’opportunité et soyez reconnaissants que nous soyons considérés comme une grande équipe. »

POSTE ADAMA-NATING

Hurley a déclaré que l’offensive se déroulerait cette année contre le deuxième Adama Sanogo. Le poste 6-9 du Mali est arrivé en première année et a fini par dominer la peinture, commençant les 19 derniers matchs de la saison. Il a récolté en moyenne 7,3 points, 4,8 rebonds, a mené l’équipe en tirant mieux que 55% du terrain et a bloqué 21 tirs.

Hurley a déclaré qu’il ne s’est amélioré qu’à l’intersaison.

« C’est notre meilleur joueur », a-t-il déclaré. « Quand vous voyez ce que le gars fait quotidiennement, c’est un joueur spécial, un grand joueur en plein essor. C’est un homme en mission. »

PIÈCES INTERCHANGEABLES

Les Huskies ont un groupe d’ailes et d’attaquants interchangeables, dont cinq joueurs qui ont une fiche de 6-9 à Sanogo, Polley, Isaiah Whaley, Akok Akok et Richie Springs. Ils ont également le 6-10 Samson et le 6-6 Tyrese Martin.

Presque tous peuvent frapper un coup extérieur ou jouer dans la peinture. Et ils vont beaucoup échanger entre eux en défense, a déclaré Whaley.

« Je pense que nous allons être beaucoup plus rapides », a-t-il déclaré. « Il va y avoir différentes rotations que vous allez probablement voir beaucoup et juste différentes pièces qui peuvent jouer à différents endroits. Donc, ça va être amusant. »

JEU DE GARDE

Hurley attend beaucoup du meneur RJ Cole, qui revient pour une année d’études supérieures après avoir récolté en moyenne 12,2 points et 4,3 passes décisives la saison dernière.

Cole, un transfert de Howard, et le gardien Tyrese Martin ont été nommés dans la deuxième équipe de pré-saison toutes conférences. Andre Jackson, la recrue de renom de l’année dernière, vient de terminer sa saison de première année en proie à des blessures, mais est en bonne santé pour cette saison.

Avec Hawkins et Diggins également en compétition pendant des minutes, Hurley aura de nombreuses options.

« C’est un peu loin quand vous arrivez ici pour la première fois et que vous vous sentez menotté et que vous essayez juste de trouver un moyen de mettre cinq gars là-bas », a déclaré Hurley. « Maintenant, un bon joueur qui ne fait pas les choses dont nous avons besoin qu’il fasse pour que nous gagnions ne va pas jouer. »

MOTIVATION

Les Huskies ont perdu leurs deux derniers matchs la saison dernière après avoir joué une finale médiocre de 5:07 dans le tournoi Big East contre Creighton et 40 minutes bâclées dans le tournoi de la NCAA contre le Maryland. Donc 45:07 est devenu le mantra de l’équipe cette saison, Hurley disant qu’il pourrait en faire un t-shirt.

MURRAY RÉPÉTIT AVEC HURLEY

Hurley a embauché Luke Murray pendant l’intersaison en tant qu’entraîneur adjoint pour remplacer Kevin Freeman, qui a été placé dans un rôle administratif.

Murray, le fils du comédien Bill Murray, a été assistant les trois dernières saisons à Louisville et a été entraîneur pendant 13 ans, dont deux passages sous Hurley à Wagner et Rhode Island.

UConn ouvre la saison le 9 novembre à Storrs contre Central Connecticut.