Attentes élevées avec Raya vs. « Guerreita »

MEXIQUE – Avec une bonne ambiance et des attentes très élevées à tous égards, ce mercredi a eu lieu la conférence de presse finale, à partir de laquelle une fonction spectaculaire devrait être présentée par Zanfer ce samedi, à Palenque de León, et qui sera diffusée sur I live pour Azteca 7, la Maison de la boxe.

Dans le virage stellaire, Montserrat Alarcón Raya (16-4-2) défendra pour la troisième fois son championnat du monde WBA Atome, contre l’ancienne championne du monde Silvia « Guerrerita » Torres (20-2-2, 7 ko) dans un duel entre Femmes mexicaines de haut niveau, de dévouement et de courage.

Et bien sûr, une guerre est attendue, et ils le savent tous les deux.

« Ça va être un grand combat, on vient avec une super préparation, on va tout donner de nous au dessus du ring pour qu’un bon combat sorte et que le public en ressorte content », a déclaré la « Guerrerita » en elle. présentation.

La championne du monde a salué la qualité de son challenger, et s’attend également à un combat très dur.

« Nous connaissons la qualité de Silvia Torres, c’est une grande combattante, ancienne championne du monde, ce sera un très bon combat, ils repartiront avec un bon goût dans la bouche », a déclaré la championne, qui a remercié Zanfer d’avoir envisagé son combat. comme stellaire, d’une grande fonction.

Lors de la conférence de presse se trouvaient également les protagonistes du combat semi-star, qui sera le duel international entre le solide espoir mexicain Sergio Chirino Sánchez (16-1-0, 10 ko) et le Philippin Alie Laurel (18-5- 1, 11 ko) à 10 tours au poids plume.

« En tant qu’amateur, j’ai représenté le Mexique, j’étais médaillé panaméricain et j’ai combattu avec de nombreux rivaux internationaux, nous sommes maintenant prêts à relever le défi en boxe professionnelle et nous avons fait une excellente préparation pour sortir les bras levés », a déclaré Chirino. .

Le Philippin, pour sa part, a remercié l’opportunité de combattre au Mexique contre un « très bon boxeur de chez nous, nous sommes venus donner un grand combat et tout donner sur le ring », et a assuré que ce sera un grand combat qu’il mènera. avoir contre Chirino.

Qui a puissamment attiré l’attention est Diego Padilla, un combattant à domicile qui fera ses débuts, après avoir été champion national amateur.

«Nous avions la possibilité d’y aller en tant qu’équipes nationales, mais nous avons décidé de faire nos débuts à domicile, dans ce grand spectacle, et nous sommes très excités et enthousiastes à l’idée de cette opportunité. Nous allons débuter la carrière de boxeur professionnel de très belle manière », a assuré Padilla, qui apparaîtra en boxe payante contre Jonathan Carrillo (1-1-0) à 4 rounds en super poids plume.

La fonction de ce samedi à Palenque de León signifie la clôture de México Sport and Active Expo, et cela sera possible grâce à l’alliance stratégique qui a été conclue avec l’organisateur de cette convention internationale, Hannover Fairs, ainsi que le soutien du gouvernement de l’État de Guanajuato et de la Mairie de León.

A la table d’honneur se trouvaient, outre les protagonistes de la soirée, le directeur de México Sport et Active Expo, Thorsten Hoffman, le directeur de la Commission municipale des sports (Comude) de León, Isaac Piña, et le directeur opérationnel de Zanfer , Guillermo Brito.

L’équipe Box Azteca sera présente à la fonction, composée de Rodolfo Vargas, Rafael Ayala, César Castro et Eduardo Lamazón, et en tant qu’invités spéciaux apparaîtront Jackie Nava et Ana María Torres, qui ont joué dans deux des meilleurs combats de l’histoire de la boxe féminine mexicaine. Le « Grand Champion du Mexique », Julio César Chávez, ne pourra pas être présent à l’événement puisque cette semaine il a été testé positif lors d’un test Covid qui a été effectué, et doit rester confiné chez lui.

Les billets pour le grand spectacle de ce samedi 4 décembre à Palenque de León, sont en vente sur la plateforme superboletos.com.

(Photos : fourni)