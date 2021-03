Attentes rationnelles: il est essentiel de comprendre les coûts du «  net-zéro  »

Étant donné qu’une des principales raisons de la faible utilisation de l’électricité est son coût élevé, une plus grande utilisation nécessite le démantèlement du régime de subventions, car ce sont les subventions élevées à l’agriculture et aux ménages qui maintiennent les tarifs industriels à un niveau élevé.

Étant donné que l’Inde a déjà atteint plus de 60% de son engagement de 2030 à Paris de réduire l’intensité énergétique du PIB de 33 à 35%, la plupart s’attendent à ce qu’elle annonce une date zéro net en 2050, soit une décennie avant l’engagement de la Chine. En effet, l’Inde n’a que deux points de pourcentage de moins que son objectif de 2030 – également à Paris – d’avoir 40% de la capacité de production d’électricité à partir de combustibles non fossiles.

Mais, comme le montre clairement une étude du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW, bit.ly/3w0K8Sc), Paris et net-zero sont totalement différents. L’engagement de l’Inde à Paris était de réduire l’intensité énergétique du PIB. Ainsi, si le PIB augmente 2,5 fois entre 2015 et 2030, les émissions de gaz à effet de serre de l’Inde peuvent doubler tout en atteignant les objectifs de Paris.

Dans le cas du net-zéro, par contre, une fois par an fixé, les émissions devront culminer cette année-là, puis tomber à zéro; donc, net-zéro est Paris-plus. En d’autres termes, si tous les pays, y compris les États-Unis, avaient respecté leurs engagements initiaux à Paris, le monde se serait réchauffé d’environ 3 degrés et plus d’ici 2100; si les engagements de zéro net sont atteints, nous avons une chance raisonnable de rester en dessous de deux degrés d’ici 2100.

C’est là que l’histoire devient intéressante ou effrayante si l’Inde ne fait pas ce qu’il faut. Comme le souligne le CEEW, la plupart des autres pays ont eu beaucoup plus de temps pour s’adapter. Les émissions américaines ont culminé à 19,2 MtCO2 par habitant en 2007, mais son année nette zéro est probablement 2050. Les émissions de l’UE ont culminé à 9,8 MtCO2 et son année nette zéro est vraisemblablement 2050. Une longue période de transition implique les industries de ces pays. les pays ont plus de temps pour s’adapter à des technologies à faibles émissions plus récentes – et initialement plus coûteuses. La Chine envisage d’atteindre un sommet en 2030 et d’atteindre le zéro net en 2060.

Le rythme de croissance de l’économie est critique; une économie à croissance rapide aura d’autant plus de mal à atteindre un pic et un net zéro par rapport à une économie qui ralentit déjà. Alors que l’UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont tous vu la croissance de leur PIB ralentir, même l’économie chinoise ralentira considérablement d’ici 2030; à ce stade, l’économie de l’Inde devrait croître à plus du double de celle de la Chine.

Il est donc essentiel de choisir correctement à la fois l’année de pointe et l’année nette zéro. Si, à des fins d’argumentation, l’Inde choisit une année de pointe en 2030 et qu’elle n’a pas, d’ici là, fait de grands progrès dans les technologies à faibles émissions, elle devra supporter des coûts économiques importants. Et pourtant, étant donné la réalité du réchauffement climatique, il ne peut se permettre de se contenter d’un pic très retardé ou d’une année nette zéro.

Le CEEW effectue d’importantes simulations sur l’impact des choix que fait l’Inde. Étant donné qu’environ 20% de la production industrielle de l’Inde utilise de l’électricité – le reste brûle du charbon – le passage à une trajectoire moins émettrice nécessite une électrification beaucoup plus importante. Au cas où l’Inde adopterait un pic de 2030 et 2050 net-zéro, cette part devra augmenter à 70%; un pic de 2040 avec un zéro net de 2070, en revanche, nécessite une utilisation inférieure de 43%. Étant donné qu’une des principales raisons de la faible utilisation de l’électricité est son coût élevé, une plus grande utilisation nécessite le démantèlement du régime de subventions, car ce sont les subventions élevées à l’agriculture et aux ménages qui maintiennent les tarifs industriels à un niveau élevé.

De même, la part des énergies renouvelables non hydroélectriques dans la production d’électricité doit passer d’environ 10% actuellement à 83% dans un scénario 2030-pic-2050-net-zéro et cela est abaissé à 65% en 2040-pic- 2070-net-zéro.

Étant donné que le modèle de CEEW suggère que l’utilisation du charbon par l’Inde devra passer de 900 millions de tonnes actuellement à 25 millions de tonnes en 2050, cela a des implications majeures. Puisque le charbon est une importante source de revenus pour les chemins de fer, les tarifs passagers devront être augmentés pour compenser la perte; dans tous les cas, si la part du fret doit augmenter, comme il se doit, les taux de fret doivent baisser considérablement. Plus important encore, les lakhs employés dans les mines de charbon perdront leur emploi.

Pour y remédier, il faut alors fixer la tarification des services ferroviaires et de l’électricité, ainsi qu’une combinaison de requalification et de soutien du revenu pour les mineurs, mais il y a beaucoup plus de réformes dont l’Inde a besoin pour atteindre tout objectif agressif de pointe / net zéro. L’Inde a besoin d’au moins 40 milliards de dollars par an simplement pour atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et de mobilité au cours de la prochaine décennie. Pour y parvenir, il faut non seulement réduire les déficits budgétaires – ce qui nécessite en soi un vaste ensemble de réformes – cela signifie également que l’Inde doit véritablement s’ouvrir aux capitaux étrangers et cela, à son tour, nécessite un changement radical dans la façon dont les capitaux étrangers sont traités.

Donc, plus de changements fiscaux rétrospectifs, plus de rejet de sentences arbitrales globales comme celle de Cairn, etc.

Plus important encore, l’Inde doit prendre les devants en travaillant sur de nouvelles technologies telles que l’énergie à base d’hydrogène, ainsi que le captage et le stockage du carbone. L’Inde doit travailler avec les pays de l’OCDE pour participer au processus mondial de R&D.

ACME, basée à Gurugram, par exemple, installe une usine d’ammoniac solaire / vert de 2200 t / j à Oman, et grâce à l’aide du gouvernement japonais, Fukushima disposera d’une usine d’hydrogène vert de 10 MW basée sur l’énergie solaire. En Suède, des investisseurs, dont le fondateur de Spotify, envisagent de construire une aciérie de 5 millions de tonnes par an à base d’hydrogène.

La mission hydrogène de l’Inde, que le Cabinet clarifiera probablement au cours des prochains mois, devra catalyser ce travail en alignant les efforts de R&D de l’Inde sur ceux des acteurs mondiaux; les plans d’achat à grande échelle menés par le gouvernement, comme cela a été fait pour l’énergie solaire / éolienne, est un autre moyen de stimuler le développement, car seule l’échelle réduira les coûts à des niveaux gérables. Entre autres choses, cela exigera probablement une approche différente, par exemple, des droits de brevet.

Les investisseurs devront également connaître la direction dans laquelle l’Inde se dirige s’ils veulent réaligner leurs plans. Il n’existe peut-être pas d’options pour la mise en place de centrales électriques ou sidérurgiques à base de charbon à l’heure actuelle, mais le gouvernement doit indiquer les dates auxquelles le passage aux nouvelles technologies devra avoir lieu; il pourrait dire, pour le moment, que toutes les nouvelles usines sidérurgiques / cimentières doivent être prêtes pour l’hydrogène et que les 16 000 km de gazoducs qui doivent encore être posés peuvent être renforcés de fibres de sorte qu’ils soient également prêts pour l’hydrogène. La rapidité avec laquelle l’Inde peut effectuer ces changements de gouvernance déterminera les années qu’elle choisira pour le pic et le net zéro, mais le choix ne dépend pas entièrement de l’Inde non plus, car le monde manque de temps.

