Attentes rationnelles: les mauvaises lois reviendront nous hanter

Tant que cette loi restera inscrite dans le statut, comme le montrent les arrestations effectuées par les gouvernements dirigés par divers partis politiques au Centre et dans les États, les politiciens continueront à en abuser.

Alors que le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Prakash Javadekar, a tenté de rassurer les éditeurs de nouvelles numériques sur les intentions du gouvernement, il ferait bien d’annuler les nouvelles lois. Le gouvernement, selon toute vraisemblance, a introduit les nouvelles lois pour freiner la publication de nouvelles calomnieuses – en fait, carrément de fausses nouvelles dans de nombreux cas – par des organisations de réputation douteuse, mais une fois que les lois sont en place, elles sont sujettes aux abus.

Et même si le gouvernement actuel prend soin de ne pas l’utiliser pour censurer les véritables organes de presse – leurs bras numériques, pour être précis – une fois le statut en place, il est presque certain qu’il y aura abus depuis le dernier niveau du grief à trois anneaux. Le mécanisme de recours prévu est un comité gouvernemental interdépartemental et, puisque les éditeurs numériques ont été soumis à l’article 69 de la loi sur les technologies de l’information, cela permet au gouvernement de demander la suppression du contenu avant même qu’un processus judiciaire le déclare faux ou diffamatoire.

En effet, c’est la raison pour laquelle le gouvernement Modi a lui-même abandonné des milliers d’anciennes lois. Dans le cas des lois du travail où des changements radicaux ont été apportés au cours des derniers mois, par exemple, certaines des conformités auxquelles l’industrie a dû faire face comprenaient le respect de l’écart entre les machines et même de la quantité d’eau potable dans une usine qui était spécifié par les autorités? Alors, pourquoi Modi les a-t-il mis au rebut? Parce que, s’ils restaient sur la loi, quelqu’un pourrait les utiliser pour harceler l’industrie. Et bien qu’il y ait tellement de harcèlement qu’une telle loi pourrait être utilisée, la loi sur la sédition est un exemple classique d’abus horribles puisqu’elle implique des peines de prison.

Il n’y a presque aucun politicien qui, alors qu’il était dans l’opposition, n’ait pas dénoncé l’abus de la loi sur la sédition comme une relique d’un gouvernement colonial, mais, une fois au pouvoir, ils ont utilisé la même loi pour enfermer des gens pour des crimes qui ne peuvent pas être appelé séditieux. Dans le cas de la militante écologiste Disha Ravi qui a été emprisonnée pour sédition dans l’affaire du Fort Rouge, tout en lui accordant une caution, le tribunal des séances a déclaré: «Les citoyens sont les gardiens de la conscience du gouvernement dans toute nation démocratique. Ils ne peuvent pas être mis derrière les barreaux simplement parce qu’ils choisissent de ne pas être d’accord avec les politiques de l’État. Le délit de sédition ne peut être invoqué pour servir la vanité blessée des gouvernements ».

Et dans le cas d’une pétition demandant une action contre l’ancien ministre en chef de J&K Farooq Abdullah, la Cour suprême a récemment déclaré: «l’expression de points de vue différents de l’opinion du gouvernement ne peut pas être qualifiée de séditieuse. Cela ne peut pas devenir sédition uniquement parce que l’on a une vision différente ». Tant que cette loi restera inscrite dans le statut, comme le montrent les arrestations effectuées par les gouvernements dirigés par divers partis politiques au Centre et dans les États, les politiciens continueront à en abuser.

La question de Cairn Energy essayant de faire appliquer sa sentence arbitrale en déposant des poursuites pour saisir les actifs de l’Inde dans divers pays est le résultat d’une autre loi pernicieuse qui est restée trop longtemps dans les livres. Lorsque le gouvernement Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014, il a promis de supprimer la taxe rétrospective de l’UPA; une taxe qu’elle a maintes fois qualifiée d’instrument de terrorisme fiscal. Mais au lieu de le rayer du statut, le ministre des Finances de l’époque, Arun Jaitely, a cherché une sorte de maison de transition où il a promis de ne pas utiliser le statut tout en acceptant les décisions judiciaires / arbitrales sur les affaires existantes.

Comme chacun sait, le gouvernement est revenu sur cette promesse dans le cas de Vodafone et de Cairn; en effet, puisque le statut reste en vigueur, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré qu’elle avait déclaré qu’il était de son devoir de faire appel de l’arbitrage en faveur de Cairn. Il est clair que Jaitley a commis une erreur en permettant au statut de rester dans les livres et, à long terme, l’Inde en paiera le prix car les investisseurs resteront méfiants face aux promesses du gouvernement; il n’est pas non plus exclu qu’un futur gouvernement n’essaie pas d’utiliser cette loi pour lever des impôts sur des entreprises sans méfiance.

La règle de l’instrumentalité de l’État qui découle de l’article 12 de la Constitution est une autre faille critique qui, parce qu’elle n’a pas été corrigée, continue de paralyser les opérations des UAP. Étant donné que les UPE sont considérées comme une «instrumentalité de l’État», elles doivent se comporter exactement comme le gouvernement le ferait dans le sens d’offrir la même opportunité à tout le monde. Ainsi, contrairement à une entreprise privée qui peut attribuer une commande / un contrat à n’importe qui, une UPE doit lancer des appels d’offres publics pour la plupart de ses marchés. C’est la raison principale pour laquelle, alors que les entreprises du secteur privé ont tendance à être plus agiles, les UPE ont tendance à être beaucoup plus lentes à réagir à toute situation de marché.

Le gouvernement – celui-ci ainsi que ceux du passé – aurait facilement pu s’adresser à la Cour suprême pour rectifier cela, en soutenant que cette définition ne devrait pas s’appliquer, du moins dans le cas des UPE qui se font concurrence sur le marché. Après tout, si un bloc d’alimentation achète quelque chose à un prix plus élevé que le prix du marché – c’est ainsi que la corruption entre en jeu – il ne survivra pas; dans ce cas, le marché est ce qui maintient l’honnêteté du bloc d’alimentation. Mais comme cela n’a jamais été remis en question, les blocs d’alimentation restent entravés.

Il existe plusieurs autres exemples de la façon dont les mauvaises lois, si elles ne sont pas supprimées rapidement, reviennent hanter les gouvernements et la société; dans le cas des règles relatives aux médias d’information numériques, cependant, ce ne sont pas de vieilles mauvaises lois qui ne sont pas abrogées, ce sont de nouvelles mauvaises lois qui sont introduites.