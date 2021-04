Attentes rationnelles: une autre victoire pyrrhique des télécoms

Le différend sur ce que comprend l’AGR est vieux de plusieurs décennies, donc au lieu de le laisser rebondir d’un tribunal à l’autre, le gouvernement devait s’asseoir avec l’industrie et régler la définition une fois pour toutes.

Étant donné qu’Aircel doit au gouvernement 12 389 crores de roupies au titre des cotisations AGR, la décision de la NCLAT selon laquelle son spectre ne peut pas être transféré – sans cela, le processus d’insolvabilité s’arrêtera – est une grande victoire pour le gouvernement. En effet, le même principe s’appliquera également au RCom qui est également dans les tribunaux d’insolvabilité et doit au gouvernement plus du double à Rs 25,199 crore de cotisations AGR.

Mais cette victoire, en supposant que la Cour suprême confirme la décision NCLAT – la décision NCLAT elle-même a inversé la décision NCLT sur la question – est au mieux une décision pyrrhique. Aircel et RCom, gardez à l’esprit, doivent beaucoup d’argent aux banques PSU, donc s’il n’y a pas de résolution, le gouvernement perd de l’argent, même indirectement. Aircel doit aux banques et autres prêteurs Rs 58 670 crore tandis que RCom doit Rs 40 000 crore.

Et s’il est vrai que la décision NCLAT garantit que le gouvernement peut continuer à afficher Rs 12389 crore de cotisations d’Aircel dans ses livres, cela ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit depuis, jusqu’à ce qu’il y ait une résolution devant les tribunaux d’insolvabilité, le gouvernement n’obtiendra pas un seul paisa des cotisations. C’est comme les impôts de plus de Rs 12 crore lakh que le gouvernement montre chaque année dans les documents budgétaires; la plus grande partie, admet le fisc, est à peu près irrécouvrable.

Et, dans la mesure où les banques ne peuvent pas récupérer leurs prêts – ou une partie d’entre eux grâce au processus d’insolvabilité -, elles seront d’autant moins enclines à prêter aux entreprises de télécommunications en raison de leurs avoirs en spectre. En effet, c’est parce que les banques exigeaient une certaine caution en prêtant que, dans le passé, le gouvernement avait conclu des accords tripartites entre lui, les banques et les opérateurs télécoms sur le spectre.

Bien que cet accord tripartite demeure et que les banques puissent l’utiliser comme un privilège, il est peu utile si, une fois qu’il y a un défaut, les banques ne sont pas libres de simplement vendre aux enchères le spectre à un autre soumissionnaire. En effet, le gouvernement bénéficierait également si cela était autorisé parce que, si le spectre était utilisé par une autre société de télécommunications, le gouvernement gagnerait au moins des droits de licence et des frais de spectre sur cette base en fonction des revenus que l’acheteur-opérateur tirait du spectre an. En effet, dans la mesure où les banques hésitent à financer les entreprises de télécommunications, le gouvernement perd à nouveau parce que ses revenus provenant de l’industrie – à la fois des ventes de spectre ainsi que des droits de licence / frais de spectre annuels – dépendent de la capacité de l’industrie à investir davantage pour se développer.

Alors que la Cour suprême finira par demander si le point de vue de la NCLAT sur la vente du spectre est valide, ce qui est étonnant, c’est que la position du gouvernement continue d’être ce qu’elle est. Tant que la position est que les banques n’ont pas le droit de vendre le spectre, cela réduit leur désir de prêter contre lui. Et chaque jour où le spectre est inutilisé est une perte sèche pour le gouvernement et l’économie. De plus, si les opérateurs de télécommunications ne possèdent pas le spectre après la vente aux enchères, pourquoi paient-ils autant d’argent pour cela?

Malheureusement, le gouvernement qui refuse de faire ce qu'il faut dans le domaine des télécommunications est, eh bien, une vieille politique! Le différend sur ce que comprend l'AGR est vieux de plusieurs décennies, donc au lieu de le laisser rebondir d'un tribunal à l'autre, le gouvernement devait s'asseoir avec l'industrie et régler la définition une fois pour toutes. Au lieu de cela, il a été autorisé à s'infecter. Les dommages causés par le fait de ne pas prendre de décision peuvent être mesurés à partir du fait que sur les 168 000 crores de Rs AGR, les intérêts et les pénalités s'élèvent à 126 000 crores de Rs.

De même, malgré le gouvernement susceptible de perdre une grande partie des Rs 37 588 crore qu’Aircel et RCom lui doivent en raison de l’AGR, ainsi que les Rs 58 254 crore que Vodafone Idea doit à ce dernier, ce n’est pas tout à fait impossible compte tenu de sa situation financière précaire. position – il n’a toujours pas pris de décision sur les frais de spectre reportés; et les montants y sont encore plus importants. Dans le passé, pour s’assurer que les entreprises de télécommunications pouvaient soumissionner pour le spectre ridiculement cher, le gouvernement a fait un peu de fudge; il permettait de payer le spectre en 10 versements annuels après un montant initial fixe, rendant ainsi le spectre plus abordable.

Bien que cela ait permis au gouvernement d’attirer plus d’acheteurs, il a également fait le lien entre la fortune du gouvernement et celle de l’industrie. Ainsi, lorsque Vodafone Idea doit au gouvernement 61 671 crores de roupies en raison des coûts de spectre reportés – en termes de VAN, et non du total ajouté au cours des années au cours desquelles les paiements sont dus – la fermeture expose également le gouvernement à d’énormes pertes. Idéalement, les frais différés devraient être supprimés, mais ils ne le seront pas; ainsi, les cotisations différées continueront d’augmenter jusqu’à ce qu’un jour, comme les cotisations AGR, elles deviennent aussi irrécouvrables.

Post-scriptum: Le revers de la médaille entre la fortune du gouvernement et celle de l’industrie est que des décisions telles que la suppression des droits de licence et des frais de spectre auraient dû être prises il y a longtemps, car cela aiderait l’industrie qui reste dans une situation précaire depuis qu’elle doit au gouvernement. Rs 260 000 crore. Le fait que cela ne se soit pas produit montre à quel point la politique gouvernementale continue de rester paralysée et insensible.

