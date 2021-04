Attentes rationnelles: vous ne pouvez pas laisser le système PLI s’effondrer, entretenez-le

Étant donné que ces objectifs de localisation sont également incompatibles avec les règles de l’OMC, on ne sait pas pourquoi de tels programmes sont prévus; les investisseurs se méfient s’ils estiment que les stratagèmes peuvent être contestés à l’OMC.

En plus des nouvelles lois du travail et d’un taux d’imposition des sociétés considérablement réduit, il n’est pas surprenant qu’il y ait beaucoup d’enthousiasme – y compris au sein du gouvernement – au sujet de la nouvelle incitation liée à la production (PLI) de l’Inde; avec une moyenne de 4,5% du chiffre d’affaires dans le cas des téléphones mobiles sur cinq ans, le PLI augmentera significativement les bénéfices d’une entreprise fabriquant des téléphones ici. Après le programme initial de Rs 40 951 crore, étalé sur cinq ans, le gouvernement a dégagé un autre Rs 160 000 crore pour des projets dans 10 autres secteurs. Contrairement aux téléphones portables, cependant, le Cabinet a donné une approbation de principe en novembre dernier, les détails exacts de chaque programme devant être annoncés ultérieurement par divers ministères d’exécution.

Outre la stimulation des investissements nationaux, le programme est une solution de contournement intelligente pour stimuler les exportations. L’ancien régime d’exportation du MEIS a rencontré des problèmes à l’OMC, car il subventionnait les exportations classées comme faussant les échanges. Le PLI a surmonté cet obstacle en donnant des incitations à la production nationale; sauf que les incitations ont été conçues de manière à ce qu’une grande partie de la production soit exportée.

Dans le cas des téléphones mobiles, le PLI est donné pour la production de téléphones avec un prix départ usine de 200 $. Puisqu’il y a une demande locale limitée pour les téléphones vendus au détail à 300 $ et plus, la plupart de la production sera exportée. Disons qu’une entreprise produit 100 téléphones d’une valeur départ usine de 200 $; il obtient alors un PLI de 900 $ (basé sur un PLI moyen de 4,5%). Mais que se passe-t-il si 30 de ces téléphones sont vendus sur le marché local à 300 dollars chacun, ce qui représente sûrement 270 dollars de PLI gaspillés puisque le programme vise à stimuler les exportations? Pas vraiment, en l’occurrence, puisque ces 30 téléphones paieront une TPS de 1620 $ (sur la base d’un taux de 18% sur le prix de détail). Des calculs simples vous indiquent que si plus d’un sixième des téléphones produits sont vendus localement, le régime est un excédent de revenus pour le gouvernement, mis à part la forte augmentation des exportations. Selon le plan, sur cinq ans, une production totale de plus de Rs 900 000 crore de téléphones mobiles est attendue des 16 entreprises qui ont profité du programme; le gouvernement estime qu’environ 60% de la production sera exportée.

Le régime risque cependant de dérailler pour diverses raisons. Les autorisations originales pour la fabrication de téléphones portables devaient être accordées au début de juin ou juillet afin de permettre le démarrage de la production en août, mais ne sont arrivées que la première semaine d’octobre; cela a donné aux entreprises environ un tiers de moins de temps pour atteindre leurs objectifs pour l’année. Le gouvernement doit sûrement en assumer la responsabilité? Si cela ne suffisait pas, grâce au verrouillage et à la propagation rapide du virus ainsi qu’aux conséquences de la tension avec la Chine, les choses ont empiré.

La plupart des entreprises ont eu du mal à importer leurs composants – il y a une pénurie mondiale de puces, par exemple – ou à faire venir des techniciens chinois et installer leurs chaînes de montage car les visas étaient difficiles à obtenir. Cela n’aidait pas que les techniciens chinois ne veuillent pas non plus voyager, étant donné la façon dont Covid-19 était en train de s’embraser; les restrictions sur les investissements chinois en Inde sont également intervenues moins de trois semaines après l’entrée en vigueur du programme PLI.

La plupart des entreprises, à l’exception de Samsung, qui disposaient déjà de grandes installations de fabrication en Inde, étant incapables de respecter leurs obligations de production, elles ont demandé au gouvernement de déclarer FY21 une année zéro, dans un sens. Ainsi, au lieu du programme commençant en FY21, ils demandent qu’il démarre en FY22. Compte tenu de l’ampleur de la perturbation – le gouvernement est intervenu pour aider la plupart des secteurs de l’économie pour cette raison même – déclarer FY21 année de force majeure n’est guère une grande demande, d’autant plus qu’il n’y a pas d’incidence supplémentaire sur les revenus. Il est intéressant de noter que dans le programme PLI pour les dispositifs médicaux qui a une dépense de seulement Rs 3,420 crore sur sept ans, alors que le programme a été notifié le 11 février 2021, la production commerciale doit commencer à partir du 1er avril 2022!

Ce qui est plus inquiétant que le montant du PLI lui-même, c’est qu’avec le temps, comme dans toutes les industries manufacturières, les divers régimes PLI seront confrontés à toutes sortes d’obstacles et le gouvernement sera appelé à résoudre les problèmes; s’il ne peut pas résoudre un problème relativement simple pour la fabrication de téléphones mobiles, tous les projets risquent de s’échouer comme les fameux schémas SEZ du passé. En effet, si les nouveaux entrants potentiels de PLI croient que le gouvernement ne les aidera pas à négocier des problèmes, ils peuvent également se dérober.

La question de la compatibilité avec l’OMC est tout aussi préoccupante. Certains programmes, comme celui pour les ordinateurs portables et les tablettes, lient une partie des incitations à des objectifs de localisation. Étant donné que ces objectifs de localisation sont également incompatibles avec les règles de l’OMC, la raison pour laquelle de tels programmes sont envisagés n’est pas claire; les investisseurs se méfient s’ils estiment que les stratagèmes peuvent être contestés à l’OMC.

Il n’est pas non plus clair si le gouvernement a clairement réfléchi à sa position sur les investissements chinois en Inde. Le but du PLI, en particulier dans le cas des téléphones mobiles, était de séduire des entreprises comme Apple qui fabriquaient des téléphones en Chine. Cela a fonctionné dans la mesure où Apple a transféré une partie de ses chaînes de montage en Inde, et Samsung a également augmenté sa capacité locale. Mais ce n’est que la première étape. Si la valeur ajoutée en Inde doit augmenter, Apple et Samsung doivent également déplacer leurs fournisseurs de deuxième et troisième rang de la Chine et du Vietnam vers l’Inde; le déplacement des fournisseurs de deuxième et troisième rangs du Japon, sans surprise, explique comment les niveaux d’indigénisation de Suzuki ont augmenté en Inde il y a plusieurs décennies. Mais ces fournisseurs de composants de téléphonie mobile sont presque entièrement chinois et ne sont pas autorisés à investir en Inde suite à l’aggravation des relations entre les pays. À peu près la moitié des exportations mondiales de téléphones mobiles, gardez à l’esprit, émanent de Chine, et cela grimpe à 75% si vous ajoutez le Vietnam et Hong Kong où ce sont principalement des entreprises chinoises qui produisent des téléphones et leurs composants.

Si garder les Chinois à l’écart est la politique de l’Inde, c’est bien, mais gardez à l’esprit que cela maintiendra également les niveaux d’indigénisation bas; étant donné l’augmentation des importations électroniques de l’Inde, une plus grande valeur ajoutée en Inde – d’environ 15% maintenant à environ 35% en cinq ans – était l’un des principaux objectifs du programme PLI.

