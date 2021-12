BERNARDO PILATTI | 11 décembre 2021 | 0 Commentaires / Commentaires

Lomachenko-Commey, Donaire-Gaballo et Bivol-Salamov volent la vedette samedi. À ce qui se passe avec ses résultats, il y a un possible combat intermédiaire entre Kambosos et Ryan García. Dans la vidéo, nous analysons et expliquons cette attente.