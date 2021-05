Attentif! HBO Max recherche le premier groupe de K-Pop latine

Dans ce concours musical, ils rechercheront des artistes d’Amérique latine qui peuvent forme le prochain groupe de garçons K-Pop. Un peu comme la formation de One Direction, mais en K-Pop. Tout au long de la course, les participants seront mis au défi de s’intégrer en tant que un groupe de garçons authentique et diversifié qui peut faire ses débuts sur les scènes mondiales.

Les jeunes d’Amérique latine pourront passer une audition. Si sélectionné, volera vers la Corée du Sud et s’entraînera dans le cadre du système de la création du groupe K-Pop. Le résultat sera le premier groupe de musique K-Pop d’Amérique latine.