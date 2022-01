Attention 2022 : la guerre de la technocratie contre l’humanité va se poursuivre

par Patrick Wood, poste d’activiste :

Le dernier jour de 2021, quel meilleur moment pour réfléchir aux gains récents de la technocratie et à sa trajectoire probable vers 2022 ?

À Noël, j’ai présenté mes articles sur les Douze jours de technocratie qui ont été écrits à l’origine en décembre 2019. Même s’ils apparaissent au bas de la page d’accueil de Technocracy.news, beaucoup de gens ne les avaient pas lus.

L’intention de Twelve Days of Technocracy était de fournir une introduction à la technocratie sur plusieurs sujets, tels que la banque centrale, le monde universitaire, l’éducation et les sciences politiques. C’était une bonne façon de clôturer 2019.

Au grand choc et à la consternation de tous, la Grande Panique de 2020 (mon expression) a commencé un mois plus tard en janvier.

Il est important de voir le principe d’Ordo ab Chao à l’œuvre. Ce terme latin occulte se traduit par « L’ordre hors du chaos » et fait allusion à la théorie de la mondialisation moderne selon laquelle « ne jamais laisser une bonne crise se perdre ».

Sous le couvert du chaos, la technocratie a prospéré en 2020-2021 en étendant son réseau de contrôle et d’ingénierie sociale. Sans le chaos, pratiquement aucune des initiatives de la Technocratie n’aurait jamais vu le jour.

Le point est le suivant : la technocratie se nourrit d’ordre, de structure et de prévisibilité, mais utilise le chaos pour y parvenir.

Les technocrates sont passés maîtres dans l’ingénierie sociale. Cela ne devrait surprendre personne car leur propre magazine, The Technocrat, a clairement défini leurs objectifs en 1938 :

« La technocratie est la science de l’ingénierie sociale, l’opération scientifique de l’ensemble du mécanisme social pour produire et distribuer des biens et des services à l’ensemble de la population… Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, cela se fera en tant que problème scientifique, technique et d’ingénierie. »

Un professeur belge de psychologie clinique, le Dr Mattias Desmet, a récemment expliqué comment cela se joue à l’échelle mondiale. Son concept de « formation de masse » (c’est-à-dire d’illusion globale) repose sur quatre conditions qui doivent d’abord être remplies.

Les masses doivent se sentir seules et isolées. Leurs vies doivent sembler inutiles et dénuées de sens. Les masses doivent alors ressentir une anxiété flottante constante. Elles doivent faire l’expérience d’une frustration et d’une agression flottantes.

(Remarque : Le flottement libre signifie qu’il n’y a pas de source discernable d’agressivité ou d’anxiété.)

Il devrait être évident que tous les quatre ont été magistralement mis en mouvement avec la Grande Panique de 2020.

Comment les technocrates ont-ils travaillé la formation de masse à leur propre avantage ? Voici quelques remarques :

Les systèmes d’identification nationaux et mondiaux sont devenus courants Le contrôle des voyages via les passeports vaccinaux La désintégration des gouvernements démocratiques et la montée de l’autoritarisme (pensez à l’Australie, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande.) Le contrôle de la propagande et la suppression de la liberté d’expression et de la dissidence Le conduit de l’aiguille -to-arm a été fermement établi pour nourrir sans cesse la population humaine de substances génétiquement modifiées.

Les gens se tournent vers le gouvernement pour remettre le navire en ordre. C’est futile. Les technocrates contrôlent les gouvernements, et non l’inverse. Derrière chaque chef de gouvernement dans le monde, il y a une horde non élue et irresponsable de technocrates médicaux qui dictent des politiques et disent aux politiciens quoi faire.

Ainsi, crier sur les élus est totalement déplacé et inutile. Ils ne sont pas la structure du pouvoir.

Les politiciens du monde entier, et en particulier en Amérique, n’ont aucune idée de la haine au vitriol que la technocratie nourrit à leur égard.

Encore une fois, le magazine The Technocrat en donne la raison : « Il n’y aura pas de place pour la politique, les politiciens, la finance ou les financiers, les rackets ou les racketteurs. Lorsque Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1932, la même année que la technocratie a été codifiée à l’Université de Columbia, ils ont publiquement demandé qu’il limoge sommairement tous les élus et nomme des technocrates à leur place pour diriger la nation. FDR était trop astucieux pour accepter la proposition.

Regard sur 2022

Je suis tout à fait certain que des gros titres positifs et de «bonnes nouvelles» apparaîtront au premier trimestre de 2022. Par exemple, recherchez l’optimisme républicain pour reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat. Omicron pourrait être officiellement déclaré être un rien-burger et certaines grandes entreprises pourraient supprimer les exigences en matière de masques et/ou de vaccins. Fauci pourrait démissionner de son poste de technocrate médical en chef du pays. A 98 ans, Henry Kissinger pourrait enfin rejoindre les regrettés David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski.

Le fait est que le sentiment oscille toujours d’avant en arrière comme un pendule. Toujours. Les personnes épuisées par les mauvaises nouvelles s’accrocheront avec empressement à quelque chose qui leur donne de l’espoir. Alors, recherchez le pendule des sentiments pour basculer vers toute bonne nouvelle perçue.

Malheureusement, « l’hopium » est comme une substance addictive qui engourdit l’esprit et le corps, de sorte que le résultat net pour beaucoup sera de se retirer davantage dans leur coquille d’inactivité et de déni.

