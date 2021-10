Attention à ce nouveau SMS d’arnaque sournois qui fait le tour

Les escroqueries et les attaques de phishing sont presque impossibles à éviter. Qu’il s’agisse d’un appel, d’un SMS ou d’un e-mail, nous devons tous faire face à ces arnaques au quotidien. Beaucoup d’entre nous apprennent – parfois par essais et erreurs – combien de messages que nous recevons sont malveillants. C’est pourquoi il est important d’être au courant des nouvelles escroqueries frauduleuses qui circulent. Par exemple, cette semaine, PhoneArena a signalé un nouveau texte frauduleux qui fait le tour que chaque abonné de Verizon devrait connaître.

Méfiez-vous de ce texte d’arnaque Verizon

Ces derniers jours, les clients de Verizon ont reçu des SMS qui semblent faire partie d’une nouvelle campagne de phishing. Les messages non sollicités indiquent aux abonnés qu’en récompense du paiement de leurs factures de septembre, ils reçoivent un cadeau. Ce qui suit est un lien incroyablement suspect vers un site Web inconnu. Si vous tombez dans le piège de cette arnaque et que vous cliquez sur le lien, vous serez peut-être invité à partager vos informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre numéro de sécurité sociale.

Ne cliquez pas sur ce lien si vous recevez ce SMS. Source de l’image : PhoneArena

Comme l’explique PhoneArena, les mauvais acteurs responsables de cette arnaque pourraient utiliser vos informations pour voler votre compte. S’ils sont en mesure de le faire, ils pourraient commander des téléphones que vous finirez par payer. Et essayer de résoudre ce problème après coup va être un véritable cauchemar.

PhoneArena note que la personne qui a reçu le texte illustré ci-dessus était immédiatement suspecte car elle a utilisé son nom malgré le fait que l’appareil était sur un compte d’entreprise. Par conséquent, le compte ne pouvait pas être à leur nom. Et ce sont les types de tell pour lesquels vous devez être à l’affût. De plus, si vous ne pouvez pas décider de répondre ou non à un message ou de cliquer sur un lien, il vous suffit d’appeler l’entreprise en question. Appelez le service client de Verizon et dites-leur ce que vous avez reçu. Ils seront en mesure de vous dire si le texte est authentique ou non.

Pour l’anecdote, nous avons vu les escrocs améliorer leur jeu ces derniers mois. La semaine dernière, peu de temps après la panne massive de Facebook, j’ai en fait reçu un SMS d’un numéro inconnu au sujet de la panne. Il m’a demandé de cliquer sur un lien long et méconnaissable pour récupérer mon compte. Si vous ne faites pas attention, vous baisserez votre garde et ferez une erreur qui pourrait vous coûter très cher. C’est la triste réalité de la communication moderne, mais vérifiez deux fois et trois fois tous les appels, SMS ou e-mails que vous recevez.