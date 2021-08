Attention à ces arnaques sur Facebook, les utilisateurs ont prévenu

Les cybercriminels et les escrocs en ligne ont commencé à créer de fausses pages Facebook pour les banques et autres institutions financières dans le but de voler les identifiants des utilisateurs et d’autres informations personnelles.

Selon un nouvel article de blog de la société de cybersécurité Cyren, l’un des chercheurs en sécurité de l’entreprise a récemment découvert une fausse page Facebook imitant leur banque qui avait même son propre chatbot.

Le chercheur en sécurité en question a décidé de rechercher la page d’assistance de son institution financière sur Facebook après avoir reçu une notification par SMS de sa banque l’avertissant d’une possible activité frauduleuse sur son compte de carte de crédit.

Au cours de leur recherche, le chercheur en sécurité a découvert deux pages pour leur banque qui se ressemblaient presque exactement. Cependant, une page comportait un badge vérifié et une section À propos entièrement remplie, tandis que l’autre n’était pas vérifiée sans aucune information sur l’entreprise sur son profil.

Fausses pages Facebook

La fausse page Facebook découverte par Cyren a même étonnamment son propre chatbot pour accueillir les clients avant qu’ils n’entament une conversation avec un agent du service client de la banque pour faire croire aux victimes potentielles qu’elles interagissent réellement avec leur institution financière.

Après avoir cliqué sur l’une des deux options de chatbot sur la fausse page, les utilisateurs reçoivent une réponse automatique avec les numéros de téléphone de la banque, suivie d’une question d’un faux agent de support client. Après quelques allers-retours, l’agent a finalement demandé au chercheur en sécurité s’il était inscrit au service bancaire en ligne de la banque.

Si un utilisateur possède un compte bancaire en ligne, l’escroc lui demandera son identifiant ainsi que les quatre derniers chiffres de son compte. Sinon, l’escroc lui demande d’envoyer une photo de sa carte de crédit.

Afin d’éviter d’être victime de cette escroquerie et d’autres escroqueries similaires, Cyren recommande aux utilisateurs de rechercher le badge de vérification Facebook sur le profil ou la page d’une entreprise, de vérifier le nombre de likes d’un profil ou d’une page, car cela peut indiquer s’il a été récemment créé et évitez de fournir des informations de compte en ligne. Les clients bancaires rencontrant des problèmes avec leurs comptes doivent plutôt appeler leur banque directement via leur hotline de service client.