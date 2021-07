Attention à la chaleur : 15 signes de déshydratation | Vie

Pendant les mois d’été et pendant les canicules, il est particulièrement important de remplacer les fluides fréquemment afin de ne pas risquer la déshydratation.

Les mois les plus chauds de l’année sont arrivés, quand l’hydratation est particulièrement importante, ainsi que de rester dans un endroit frais et sec pendant les pics de température maximale ou les vagues de chaleur, qui ont un impact très négatif sur la santé et augmentent le risque de décès des groupes de population les plus vulnérables.

Au maximum, une personne peut survivre trois à cinq jours sans eau, bien qu’il y ait des cas qui ont atteint une semaine. Lorsque le corps est privé de liquide dans les cellules, les organes se détériorent, la peau se fissure, le cerveau rétrécit, le cœur commence à pomper plus lentement et le volume de sang cesse de couler, jusqu’à ce que la mort arrive. D’après Très Intéressant, la limite maximale de déshydratation c’est dans 20% de perte de poids corporel.

Cependant, combien coûte le temps minimum qu’une personne peut mettre pour vous déshydrater? Du Huffington Post ils le révèlent, ajoutant que la chaleur aggrave ce processus. Comme l’explique David Della-Giustina, médecin urgentiste à Yale Medicine, lorsque le corps transpire, le rythme cardiaque augmente et le sang atteint la peau pour dissiper une partie de la chaleur. L’effort pour se rafraîchir génère plus de chaleur dans le corps et donc plus de perte de fluides et d’électrolytes.

Le groupe à risque le plus élevé est celui des personnes qui pratiquent des activités de plein air, telles que celles liées au sport, au jardinage ou à la construction. Dans ces cas ils peuvent se déshydrater en quelques heures et dans les cas extrêmes de chaleur, en 30 minutes seulement.

En quelques heures c’est possible perdre un litre ou deux d’eau en cas de non remplacement, notamment si un effort physique est en cours. En position de repos, la déshydratation est plus lente, car la transpiration est moindre.

Bien sûr, les bébés, les enfants et les personnes âgées ont risque accru de déshydratation, car leur corps a plus de difficulté à se refroidir. La consommation de certains médicaments influence également cette capacité.

15 signaux d’alarme indiquant que vous êtes déshydraté

De Eat This Not That, ils fournissent jusqu’à 15 signaux pour savoir si vous êtes déshydraté. Ils sont les suivants :

Peau rouge : C’est un signe précoce par lequel le corps vous avertit qu’il a besoin d’eau pour calmer l’inflammation. Augmentation de la température corporelle : dans certains cas, même fièvre. Crampes musculaires, causées par une transpiration excessive qui épuise les électrolytes. Ils sont particulièrement fréquents dans les bras, les jambes, l’abdomen ou le dos. Soif : C’est évidemment le symptôme le plus évident, mais chez certaines personnes il est silencieux. Il est donc important de boire quand il fait chaud et de ne pas attendre d’avoir soif. Urine de couleur foncée : L’urine doit toujours être d’une couleur similaire à celle de la limonade. Lorsqu’il est jaune très foncé voire brunâtre, cela peut être un signe de déshydratation. Étourdissements et faiblesse : tout comme l’hypotension artérielle, les sensations d’étourdissement et de faiblesse sont courantes et peuvent entraîner des évanouissements. Nausées, maux d’estomac et vomissements : les vomissements aggravent la déshydratation en éliminant les fluides du corps, ce qui se produit également avec la diarrhée. Bouche sèche Maux de tête : Le cerveau perd également du liquide et se rétrécit, se séparant du crâne. Cette tension est responsable de la gueule de bois et peut également déclencher des migraines. Constipation : En raison d’un manque de liquide, le tube digestif ne fonctionne pas correctement et sa mobilité est réduite, provoquant une gêne et des problèmes d’évacuation. Mauvaise haleine : La déshydratation peut provoquer un manque de salive, ce qui provoque une augmentation des bactéries dans la bouche et l’halitose correspondante. Peau sèche : C’est un symptôme grave, car lorsque les fluides corporels sont épuisés, la peau devient sèche et le corps ne peut pas se refroidir par la transpiration. Augmentation du rythme cardiaque : Comme il y a moins d’eau dans votre corps, la quantité de sang circulant diminue et le sang s’épaissit. Comme le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang, des palpitations apparaissent souvent. Confusion et hallucinations : Elle est due à un manque de sang et d’oxygène au cerveau et nécessite des soins médicaux immédiats. État de choc ou coup de chaleur : C’est un autre des signes d’une déshydratation sévère, provoquée par une surchauffe du corps.

Si vous remarquez des symptôme de déshydratation sévère comme des urines foncées, des nausées ou des étourdissements, il est important de se déplacer dans un endroit frais et de remplacer les fluides par de l’eau mais aussi du sucre et du sodium, qui ont été perdus. Les symptômes devraient s’améliorer dans les 15 à 30 minutes plus tard. Sinon, vous devez recevoir des soins médicaux urgents.

Ayez toujours de l’eau avec vous et ne vous exposez pas à la lumière directe du soleil aux heures centrales de la journée. Il est également déconseillé de réaliser des efforts physiques ou de pratiquer des sports extrêmes en période de canicule.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.