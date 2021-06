Attention à la co-infection ! Avec le changement de saison, les personnes sont plus exposées au risque de dengue, de paludisme et de Covid-19

Si la co-infection peut être évitée, les patients peuvent être séparés et traités plus rapidement.

Avec le début de la saison des moussons chaque année, il y a un risque accru de maladies à transmission vectorielle comme la dengue et le paludisme. Considérant que l’Inde est déjà aux prises avec des infections à coronavirus à grande échelle, l’ajout d’autres transmissions peut être problématique, et comme les trois infections ont plus ou moins les mêmes symptômes. Ainsi, prévenir de telles situations, notamment les co-infections, devient impératif.

Selon le Dr Maheshkumar M Lakhe, consultant en médecine interne et maladies infectieuses, Columbia Asia Hospital, Pune, si la co-infection peut être évitée, les patients peuvent être séparés et traités plus rapidement. Cela réduira également considérablement les risques de mauvais traitement.

Il est à noter que les symptômes courants de la dengue comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Le paludisme comprend des maux de tête, des frissons, de la fièvre, des vomissements et des convulsions occasionnelles ainsi que des sueurs et de la fatigue. Ironiquement, Covid-19 présente également des symptômes similaires ainsi que de la toux. Les patients atteints de Covid-19 présentent également des troubles respiratoires et une perte d’odorat et de goût. Ils peuvent tous mettre la vie en danger s’ils ne sont pas traités correctement. De plus, les trois infections partagent des caractéristiques cliniques et de laboratoire similaires.

Par conséquent, des mesures doivent être prises pour éviter une co-infection. La co-occurrence et la co-infection parmi les trois infections peuvent s’avérer être un fardeau supplémentaire pour l’infrastructure de santé déjà assiégée du pays. Les ressources sont rares avec une pression énorme sur le traitement des patients infectés par le coronavirus. Les laboratoires d’essais seront également affectés.

Le rapport de The Indian Express a noté que les autorités du district et de l’État suivaient une feuille de route qui garantit que l’épidémie de paludisme et de dengue peut être enrayée. En dehors de cela, des tests abordables et rapides deviennent une condition préalable pour que les infections de la dengue, du paludisme et du SRAS-COVID-19 puissent être distinguées. Les établissements de santé devront diagnostiquer les patients pour toutes les infections possibles en raison de symptômes qui se chevauchent.

Pendant la mousson, les chiffres de la dengue et du paludisme peuvent culminer. Par conséquent, les autorités gouvernementales doivent prendre des mesures fortes qui garantissent des stratégies efficaces de lutte contre les moustiques vecteurs ainsi que des installations hospitalières et de diagnostic suffisantes. Pendant ce temps, les gens doivent également suivre religieusement un comportement approprié à Covid et toutes les directives générales pour prévenir tout type d’infection. Alors que les masques sont cruciaux pour la prévention de Covid-19, les gens doivent arrêter l’accumulation d’eau douce et porter des vêtements qui couvrent les bras et les jambes, afin que les infections causées par les moustiques puissent être réduites.

L’utilisation de moustiquaires et de répulsifs est importante. Les gens devraient également avoir des moustiquaires sur les fenêtres et les portes et couvrir hermétiquement les récipients d’eau à l’aide d’un couvercle, afin d’éviter la reproduction des moustiques.

