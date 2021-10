Attention à la convertibilité des CA – L’Express Financier

Certes, nous avons parcouru un long chemin depuis ; aujourd’hui, les résidents nationaux peuvent facilement accéder au forex pour voyager, étudier et envoyer 250 000 $ à l’étranger dans le cadre du programme de transfert libéralisé.

Un profil externe robuste a permis d’augmenter les niveaux de convertibilité dans les comptes courants et en capital des transactions de l’Inde avec le monde. De plus, le pays dispose aujourd’hui d’importantes réserves de change, de 641 milliards de dollars, et pourrait bientôt figurer dans l’un des indices obligataires mondiaux. Sans surprise, il y a encore une fois des bavardages sur la convertibilité du compte de capital. Le vice-gouverneur de la RBI, T Rabi Sankar, a récemment signalé la perspective d’une convertibilité plus complète du compte de capital, impliquant plus de « liberté de convertir les actifs financiers locaux en actifs financiers étrangers et vice versa » tel que défini par le rapport du comité SS Tarapore sur la convertibilité plus complète du compte de capital de 2006.

« L’Inde est à l’aube de certains changements fondamentaux dans cet espace avec une intégration accrue du marché à l’horizon et un accès plus libre des non-résidents à la dette sur la table. Le taux de variation de la convertibilité du capital ne fera qu’augmenter… », a observé le sous-gouverneur.

Un accès plus libre à la dette des non-résidents (souverains et des entreprises) n’est pas seulement sur la table, mais est également activement recherché sur le plan politique. En mars 2020, une route entièrement accessible (FAR) a été introduite, qui n’impose aucune limite aux investissements des non-résidents (NRI) dans des titres publics spécifiés. Le DG a noté qu’au fil du temps, la totalité de l’émission de gilts deviendrait éligible à l’investissement NRI. Un compte de capital plus ouvert a également été signalé dans le budget de l’exercice 20, lorsque le Centre a annoncé qu’il commencerait à contracter des emprunts libellés en devises étrangères. Cependant, il n’y a pas eu beaucoup de mouvement sur ce front car un débat public a appelé à une plus grande prudence.

Une convertibilité plus complète élargit sans aucun doute la base des actifs indiens grâce à une plus grande intégration avec les marchés financiers internationaux. Cela pourrait réduire les coûts d’emprunt. Mais cela comporte aussi des risques importants. Si les non-résidents détiennent une part importante de l’encours des titres publics, l’économie pourrait être vulnérable à des sorties soudaines de dette. RBI est, sans aucun doute, bien conscient de ces risques. Néanmoins, la banque centrale estime que depuis que le canal FAR a été autorisé dans le contexte de l’inclusion des titres d’État indiens dans les indices obligataires mondiaux, « il existe un mécanisme de sécurité naturel » car les investisseurs indiciels sont peu susceptibles de se livrer à des sorties de capitaux.

La dette souveraine commence généralement par de petites doses, mais pourrait devenir une dépendance si le gouvernement n’est pas en mesure de freiner son programme d’emprunt massif. Pour être juste, ce gouvernement s’est efforcé d’être prudent et transparent sur le plan financier, dans des circonstances très difficiles. Cependant, un assainissement budgétaire est nécessaire étant donné que le déficit budgétaire combiné du Centre et des États, estimé à environ 11,3 % du PIB et la dette publique à 90,7 % sont clairement élevés.

Dans ce contexte, l’ancien gouverneur de la RBI, YV Reddy, a observé récemment dans Business Standard, qu’une feuille de route vers l’ouverture d’un compte de capital est nécessaire dans laquelle les obligations souveraines sont « backloadées et non frontales ».

L’Inde a survécu à la crise monétaire asiatique de 1997 en grande partie parce qu’elle avait mis en place des contrôles de capitaux. Certes, nous avons parcouru un long chemin depuis lors ; aujourd’hui, les résidents nationaux peuvent facilement accéder au forex pour voyager, étudier et envoyer 250 000 $ à l’étranger dans le cadre du programme de transfert libéralisé.

Les entreprises peuvent emprunter pour faire des acquisitions à l’étranger et les portefeuilles et les IDE sont autorisés, pratiquement sans restriction. Cependant, bien que l’Inde soit aujourd’hui beaucoup plus mondialisée, la prudence quant à une convertibilité plus complète du compte de capital est néanmoins justifiée. Plus de capitaux étrangers peuvent aider l’économie, mais toute sortie importante et soudaine pourrait perturber les marchés locaux. Laissons-lui un peu de temps.

