Attention à la foi : autoriser le Kanwar Yatra est une mauvaise idée

Le ministère de l’Intérieur souhaite que les États assument la responsabilité personnelle des agents de district pour une application stricte du comportement de Covid-19; autoriser le Kanwar Yatra s’inscrit assez étrangement dans une telle ligne de conduite. (fichier image)

Si le gouvernement de l’Uttar Pradesh n’a pas appris de la deuxième vague dévastatrice de Covid-19 en Inde, il ferait bien de s’inspirer au moins de la Cour suprême disant que « les citoyens sont perplexes » alors qu’elle s’apprête à autoriser le Kanwar Yatra à partir du 25 juillet. Avec la menace d’une troisième vague se profile, il y a peu de raisons pour que les gens se rassemblent et soient mobiles sur de grandes distances en tant que congrégation. En effet, le Premier ministre lui-même a exhorté à prendre des mesures appropriées pour Covid ; qu’est-ce qui est vrai pour les voyageurs qui se pressent dans les collines devrait sûrement être vrai pour les pèlerins dans les camps et les camions ? Alors que le CS a noté que le gouvernement de l’Uttarakhand, « avec le recul de l’expérience », a annulé le Yatra, il a envoyé des avis au Centre et aux gouvernements de l’Uttarakhand et de l’Uttar Pradesh, pour clarifier leur position sur la question. Le Centre peut vouloir que les gens prennent les avertissements d’une troisième vague plus au sérieux que de « simples mises à jour météorologiques », mais pour que cela se produise de manière significative, les dirigeants doivent donner l’exemple. Le ministère de l’Intérieur souhaite que les États assument la responsabilité personnelle des agents de district pour une application stricte du comportement de Covid-19; autoriser le Kanwar Yatra s’inscrit assez étrangement dans une telle ligne de conduite.

Le gouvernement de l’UP, selon divers reportages, est d’avis que le Yatra peut être entrepris en toute sécurité avec moins de pèlerins que d’habitude et une mise en œuvre stricte du protocole Covid-19 ; les rapports RT-PCR négatifs pourraient également être rendus obligatoires. Cependant, l’expérience de Kumbh montre que cela n’est possible que sur papier ; les autorités de l’Uttarakhand n’ont pas réussi à appliquer un comportement approprié à Covid, une enquête est maintenant en cours pour déterminer l’ampleur des rapports RT-PCR falsifiés au moment du festival. De nombreux experts pensent que le Kumbh était un événement à grande diffusion. Même si ce n’était pas le cas, le fait est que le gouvernement a autorisé 7 à 9 millions de fidèles à se rassembler, et il est vite devenu clair que le protocole Covid-19 ne peut pas être appliqué à de telles congrégations. Le Kanwar Yatra n’est pas du Kumbh, mais comporte des risques similaires.

Bien que le nombre officiel de décès de Covid-19 puisse ne pas sembler trop élevé, plusieurs rapports au sol, des visuels de lieux de crémation / d’inhumation bondés et de corps enterrés dans des tombes peu profondes le long des berges de la rivière et flottant dans la rivière, etc., suggèrent un grave sous-dénombrement des morts , notamment dans les zones rurales et parmi les couches défavorisées. En effet, une analyse d’IndiaSpend montre que les décès de causes inconnues au 21 mai étaient 300 000 de plus que les chiffres de mai 2019, et étaient 2,5 fois le bilan officiel de Covid pour mai. Il est vrai que tous ces décès ne peuvent pas être attribués à Covid, mais il est également vrai qu’un bond aussi marqué par rapport à une année sans pandémie pourrait avoir la pandémie comme cause sous-jacente importante. Tous les efforts nécessaires pour empêcher une troisième vague, ou à tout le moins, un bilan similaire, doivent être déployés, d’autant plus si des variantes avec une capacité d’échappement immunitaire encore plus grande que Delta émergent. UP n’a réussi à vacciner que 14,4% de sa population avec au moins une dose, contre 35,5% pour l’Uttarakhand ; il y a peut-être une leçon à tirer de ce dernier qui penche du côté de la prudence plutôt que de la foi.

