On aurait pu penser que la décision du gouvernement d’Andhra Pradesh de faire de l’anglais la langue d’enseignement pour tous les cours de premier cycle (sauf, bien sûr, les matières linguistiques) aurait été bien accueillie. Au contraire, les critiques soutiennent que cela laisserait de nombreux étudiants, en particulier des zones rurales et des sections économiquement plus faibles qui sont susceptibles d’avoir été éduqués dans des écoles moyennes telugu jusqu’à présent, gravement désavantagés. Forcer ces étudiants à passer à l’anglais si tard dans leurs études, craignent les critiques, peut entraîner un apprentissage sous-optimal par rapport à la compétence et à l’aptitude réelles des étudiants.

Compte tenu des gains rapides des polémiques linguistiques et politiques, les partis d’opposition, y compris le BJP, ont également cherché à positionner la décision comme une attaque contre la culture telugu. Cependant, les faits sont que la langue d’enseignement dans les cours de troisième cycle est l’anglais, et le gouvernement de l’État a maintenu que le télougou restera une matière obligatoire au niveau scolaire afin que les étudiants apprennent la langue. En effet, l’argument du décalage tardif contre la décision semble contre-intuitif, car continuer avec le telugu comme langue d’enseignement au niveau UG retarderait davantage le décalage pour un ensemble d’étudiants ; cela équivaudrait à un contrôle indirect de l’enseignement du PG. Également important, l’ensemble d’étudiants d’origine télougou qui ont opté pour le même médium au niveau UG en 2020-2021 ne représentait qu’un quart du bassin qui a rejoint les cursus, et le gouvernement de l’État affirme que la plus grande part de telugu- les étudiants moyens entrant dans les cours UG ont eux-mêmes opté pour l’enseignement de l’anglais.

La Politique nationale de l’éducation (NEP) 2020 plaide pour l’enseignement à la mère d’un enfant dans les premières années ; dans la mesure du possible, la langue d’enseignement jusqu’au grade V—et même jusqu’au grade VIII—doit être la langue maternelle ou la langue locale ou régionale. Une étude de 2016 publiée dans Science Direct qui a révélé des gains significatifs dans les résultats d’apprentissage de l’enseignement de la petite enfance dispensé dans la langue maternelle constituerait un argument solide en faveur de la position NEP. Mais, il existe des arguments tout aussi solides pour enseigner en anglais dans les dernières années. C’est de facto la langue de l’emploi des cols blancs.

Les résultats de l’ASER au fil des ans montrent à quel point l’apprentissage de l’anglais dans les écoles publiques est handicapé, ce qui signifie que si les étudiants ne sont pas obligés de le reprendre alors qu’ils approchent de l’emploi, le handicap persistant aura un impact sur les perspectives. En effet, au Karnataka, les enseignants résistent à une décision de réduire les années d’apprentissage de l’anglais au niveau du premier cycle des trois années actuelles à une, citant l’impact sur l’employabilité des étudiants.

Une étude réalisée par Aimee Chin, une économiste du travail basée aux États-Unis, et d’autres (publiée par l’University of Chicago Press) montre que la maîtrise de l’anglais entraîne une différence allant jusqu’à 34 % dans les salaires horaires des hommes indiens, l’avantage augmentant proportionnellement avec le degré de fluidité relative. Les compétences en anglais sont susceptibles de devenir beaucoup plus importantes à l’avenir; Les experts du secteur informatique Remi Abere et Panos Constantinides ont récemment écrit dans le MIT Sloan Management Review que, pour les futurs emplois dans le secteur de la technologie, la maîtrise de l’anglais, entre autres choses, deviendra aussi essentielle que la formation technique. L’État, bien sûr, doit s’assurer que les étudiants reçoivent tout le soutien nécessaire pour passer du télougou à l’anglais.

