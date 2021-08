Attention à la monnaie numérique : une introduction progressive, comme ce qui a été fait pour UPI, est nécessaire

Les transactions basées sur UPI et QR ayant déjà réussi à augmenter la portée des paiements sans numéraire, nous devons comprendre quelle nouvelle proposition une CBDC peut offrir.

Le débat autour d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) s’intensifie et RBI réfléchit à l’un des siens, comme le montre le discours du vice-gouverneur T Rabi Sankar le mois dernier. Pour commencer, nous devons être clairs sur le but derrière une monnaie numérique. Les transactions basées sur UPI et QR ayant déjà réussi à augmenter la portée des paiements sans numéraire, nous devons comprendre quelle nouvelle proposition une CBDC peut offrir. De plus, sans lois dédiées à la confidentialité des données et à la cybersécurité, nous ne sommes peut-être pas encore tout à fait préparés à une monnaie numérique ; les préparatifs pourraient impliquer un tout nouveau processus KYC.

En effet, une CBDC n’est peut-être pas le meilleur moyen d’atteindre l’objectif déclaré de RBI de détourner les gens des monnaies virtuelles privées. Même après que la monnaie soit devenue un instrument largement utilisé, il peut toujours y avoir un ensemble de personnes qui investissent dans des monnaies virtuelles privées comme réserve de valeur. Le gros avantage serait cependant la plus grande facilité des transactions transfrontalières. Cependant, pour cela, la monnaie devrait être arrimée au dollar, à moins que les banques centrales du monde entier n’élaborent une sorte de cadre commun pour les transactions transfrontalières.

RBI doit faire beaucoup de travail préparatoire avant de lancer même un pilote. Une question importante concerne le risque de liquidité pour les banques. Le modèle économique des banques traditionnelles consiste principalement à accepter des dépôts puis à les déployer sous forme de prêts pour dégager une marge d’intérêt. Outre le pouvoir d’accepter des dépôts, les banques bénéficient d’un accès exclusif aux systèmes de règlement des paiements. Désormais, si la RBI commençait à émettre des devises directement plutôt que par l’intermédiaire de banques commerciales, les dépôts bancaires pourraient ne plus être nécessaires. Bien sûr, les devises n’offrent pas de revenus d’intérêts, mais qu’arrive-t-il aux comptes courants détenus par les entreprises principalement pour les opérations de règlement, ne rapportant pas d’intérêts de toute façon ?

Dans une certaine mesure, ce processus de désintermédiation a déjà commencé avec la notification du 28 juillet de la RBI sur l’accès des non-banques aux systèmes de paiement centralisés. La notification autorisait les prestataires de services de paiement non bancaires, tels que les émetteurs d’instruments de paiement prépayés, les réseaux de cartes, etc., à participer aux systèmes de paiement centralisés en tant que membres directs « dans la première phase ».

En tant que tel, le pool d’institutions ayant un accès direct aux systèmes de paiement centralisés est susceptible de s’étendre. Ainsi, il est clair que les banques sont susceptibles de voir leur coût des fonds augmenter dans une situation particulière où le régulateur finira par concurrencer les entités régulées. Une CBDC pourrait poser un problème plus important pour les modèles commerciaux des banques que les fintechs. RBI avait abordé cette ère de changement avec beaucoup de planification et de prévoyance, créant la National Payments Corporation of India en 2008, avec les banques elles-mêmes comme principales parties prenantes. En conséquence, lorsque des joueurs numériques agiles ont commencé à entrer dans le système de paiement indien il y a plus de dix ans, les banques indiennes n’ont pas été prises par surprise. Les CBDC auront besoin d’une approche par étapes similaire avec des banques bien préparées.

