Attention à l’amiante, qui continue de nous tuer un siècle plus tard

15/10/2021 à 18h00 CEST

L’utilisation et la commercialisation du chrysotile ou de l’amiante blanc sont interdites en Espagne par l’arrêté ministériel du 7 décembre 2001, qui fixe un délai de 6 mois pour son entrée en vigueur et une prolongation de 6 mois supplémentaires pour arrêter la commercialisation des produits contenant de l’amiante. déjà fabriqué.

Depuis lors, environ 6 000 personnes sont décédées du mésothéliome pleural, un type rare de tumeur pulmonaire qui apparaît presque exclusivement à la suite d’une exposition à l’amiante.

Malheureusement, beaucoup d’autres vont mourir.

Le mésothéliome pleural est un bon exemple de décès qui survient en raison de la vie ou du travail dans un environnement pollué. Et l’OMS estime qu’au moins 100 000 personnes meurent chaque année d’une exposition à l’amiante.

Mais le mésothéliome pleural n’est pas la seule maladie causée par l’amiante. Respirer ses fibres nous fait également souffrir d’amiantose et de cancer du poumon. Leur ingestion provoque un mésothéliome du péritoine.

L’amiante, un isolant aux milliers d’applications

L’amiante est un ensemble de silicates fibreux à longue chaîne suffisamment flexibles pour pouvoir même être tissés.

C’est un excellent matériau isolant, ignifuge et extrêmement résistant à la chaleur, qui a été utilisé massivement dans plus de 3000 applications différentes dans l’industrie, la construction, l’automobile, les chemins de fer et métros, l’aéronautique, le secteur naval, le textile, etc. etc.

Il a été utilisé dans un grand nombre de produits du quotidien tels que grille-pain, sèche-linge, embrayages et freins de voiture, divers types de joints, combinaisons ignifuges, etc.

Dans l’Espagne du développement de Franco, l’amiante était utilisé sous forme d’amiante-ciment (chrysotile-ciment) dans de nombreux domaines.

Dans la construction d’une bonne partie des bâtiments de cette époque, qui bien sûr continuent d’être habités aujourd’hui.Dans le célèbre « Uralitas & rdquor; des toits d’innombrables bâtiments étaient faits d’amiante, qui était également utilisé dans des milliers de kilomètres de conduites d’alimentation en eau potable.

On a toujours su que cela pouvait être « mortel »

Le pire, c’est que depuis l’époque de Pline l’Ancien, on savait que l’exposition à l’amiante provoquait de graves maladies pulmonaires pouvant entraîner la mort.

L’amiante tissé était utilisé en abondance dans la Grèce classique et à Rome, notamment comme linceul autour des morts avant de les brûler sur leur bûcher funéraire.

Les linceuls en amiante résistant au feu empêchaient les cendres des morts de se mélanger à celles du bois de chauffage.

Mais comme Pline l’a observé, de nombreux esclaves qui ont tissé ces linceuls sont morts de maladies pulmonaires que nous appelons aujourd’hui asbestose, cancers du poumon et mésothéliomes pleuraux.

En 1906 il était déjà écrit

De nombreuses études épidémiologiques ont détecté il y a plusieurs décennies la forte incidence de ces trois maladies chez les personnes exposées à l’amiante.

Dès 1906, le cas d’une femme exposée à l’amiante au travail, décédée à l’âge de 33 ans de « fibrose pulmonaire », a été décrit dans une revue médicale anglaise. En 1935, la relation entre l’exposition à l’amiante avait été rigoureusement démontrée scientifiquement et le cancer du poumon. Et en 1947, il a également été démontré que l’amiante provoquait des mésothéliomes de la plèvre et du péritoine.Aujourd’hui, même le mécanisme cellulaire et moléculaire par lequel l’amiante provoque ces maladies est connu.

Pour donner un aperçu de la façon dont cela nous affecte, disons que les fibres d’amiante ont la capacité de produire des dommages directs à l’ADN qui induisent la formation de cellules tumorales.

De plus, les fibres d’amiante interagissent avec les cellules du système immunitaire et leur fonction cytotoxique, permettant aux cellules tumorales d’échapper au contrôle du système immunitaire.

Pour couronner le tout, la coïncidence du tabagisme et de l’exposition à l’amiante a un effet multiplicateur sur le développement du cancer.

Et l’amiante continue de nous tuer !

L’incidence de l’amiantose, du cancer du poumon et du mésothéliome pleural était particulièrement élevée chez les travailleurs des industries fabriquant de l’amiante, par exemple à Uralita.

Les travailleurs de certaines destinations, telles que les usines d’amiante, ont payé un prix énorme en cas de maladies invalidantes et de décès.

Cependant, dans de nombreux pays, l’amiante a continué à être utilisé jusqu’à ce siècle.

La conséquence est qu’aujourd’hui il y a tellement d’amiante dans notre environnement urbain que nous sommes tous plus ou moins exposés à ses conséquences.

La situation est si grave que, à titre d’exemple, on estime que 80 % des salles de classe en Grande-Bretagne contiennent de l’amiante. Et on estime qu’au cours de la prochaine décennie, l’exposition à cet amiante causera plus de 200 000 décès parmi les citoyens britanniques.

De nombreuses indications suggèrent que la situation en Espagne est nettement pire.

Il est difficile de comprendre comment nous pourrions permettre une telle absurdité.

Le cas scandaleux de l’Espagne & mldr; ce n’est pas fini

En Espagne, la puissante Association nationale des fabricants de chrysotile-ciment a exercé pendant des années un puissant lobby contre l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.

Sa théorie – sans aucune base scientifique – était qu’il y avait un seuil de sécurité en dessous duquel le nombre de fibres d’amiante était si faible qu’il ne causait aucun dommage.

Au contraire, des publications dans le New England Journal of Medicine, la principale revue médicale au monde, démontrent qu’il n’existe pas de tel seuil de sécurité.

L’entêtement de l’industrie de l’amiante lui a coûté cher. Des centaines de jugements définitifs les ont contraints à indemniser les familles des travailleurs décédés.

Mais les dégâts qu’ils ont causés, sachant que l’amiante était très nocif, sont irréparables.

De plus, il faudra faire un effort gigantesque, en moyens et en argent, pour éliminer les milliers de tonnes d’amiante qui existent encore dans notre environnement.

Ainsi, le Comité économique et social européen a approuvé un avis sur « l’élimination complète de tout amiante & rdquor; déclarant que « L’éradication de l’amiante devrait être un objectif prioritaire de l’Union européenne (ci-après UE) & rdquor; et encourager les États membres à lancer des feuilles de route et des plans d’action spécifiques pour son éradication complète d’ici 2032 & rdquor ;.

Même si ces mesures sont mises en œuvre avec succès, plus d’un million d’Européens mourront de l’amiante dans les années à venir.

Et bien que les médias publient périodiquement des informations extrêmement préoccupantes sur l’apparition d’amiante dans des endroits comme le métro de Madrid, il est surprenant de constater à quel point cela suscite peu d’alarme sociale.

C’est la caractéristique des maladies causées par l’exposition à un environnement dégradé. Comme ils ne tuent pas immédiatement, mais ont plutôt une période de latence relativement longue, on s’en fiche.

Il est en notre pouvoir de le changer.