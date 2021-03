Attention à ne pas enfreindre les normes COVID-19! Les aéroports sont susceptibles d’imposer des amendes aux passagers ne portant pas correctement de masque

La DGCA a demandé aux aéroports et aux compagnies aériennes de veiller à ce que les passagers portent des masques et maintiennent une distance sociale à tout moment pendant leur voyage en avion.

Mardi, la direction générale de l’aviation civile (DGCA) de l’aviation civile (DGCA) a demandé aux aéroports d’envisager d’imposer des amendes ponctuelles aux passagers aériens, avec l’aide des autorités policières, qui se retrouvent sans porter de masques et ne respectant pas la distance sociale conformément aux règles de la pandémie COVID-19 . Le 13 mars, la DGCA a demandé aux aéroports et aux compagnies aériennes de s’assurer que les passagers portent des masques et maintiennent une distance sociale à tout moment pendant leur voyage en avion, et prennent des mesures contre ceux qui enfreignent les normes COVID-19, selon un rapport du PTI. Mardi, le régulateur a publié un communiqué disant que lors de la surveillance de certains aéroports, il a constaté que la conformité (des protocoles contre les coronavirus) n’était pas satisfaisante.

La DGCA a déclaré que tous les exploitants d’aéroports sont donc invités à s’assurer que les instructions sur le nouveau protocole contre les coronavirus, qui incluent le port d’un masque facial correctement, la couverture de la bouche et du nez, ainsi que le respect des normes de distanciation sociale dans les locaux de l’aéroport, sont scrupuleusement suivies. Tous les exploitants d’aéroports peuvent accroître la surveillance à cet égard en conséquence, a-t-il déclaré. Afin de servir de dissuasion en cas de violation du protocole COVID-19, la possibilité de prendre des mesures punitives telles que le prélèvement d’amendes ponctuelles conformément à la loi doit également être étudiée avec les autorités de police locales, selon le régulateur de l’aviation.

La circulaire publiée le 13 mars avait demandé aux exploitants de l’aéroport de remettre ces passagers aériens aux agences de sécurité qui ne suivent pas le protocole de pandémie COVID-19 en cours, même après des avertissements répétés. De plus, le régulateur de l’aviation avait demandé aux compagnies aériennes de désembarquer les aviateurs qui refusaient d’adhérer aux nouvelles normes de coronavirus même après des avertissements répétés et d’envisager de leur interdire de voler pendant au moins trois mois. La semaine dernière, certains hauts responsables de la DGCA avaient déclaré que quinze passagers, qui auraient enfreint les normes pandémiques entre le 15 mars et le 23 mars sur les vols intérieurs de trois compagnies aériennes pourraient être interdits pendant trois mois par les transporteurs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.