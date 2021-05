Attention aux dépliants! L’aéroport de Delhi fermera ses opérations au terminal T-2 à partir de lundi minuit en raison du COVID-19

Tous les vols, à partir du lundi minuit, seront traités uniquement au terminal T 3.

Aéroport de Delhi: Attention aux flyers! Le terminal 2 de l’aéroport IGI doit être fermé en raison du COVID-19. L’aéroport international Indira Gandhi de la capitale nationale fermera son terminal T 2 à partir de lundi minuit, le nombre de services de vol ayant considérablement diminué en raison de la deuxième vague pandémique COVID-19 en cours. Selon les sources citées dans un rapport PTI, tous les vols, à partir de lundi minuit, seront traités uniquement au terminal T 3. À l’heure actuelle, l’aéroport de Delhi gère environ 325 vols par jour, ont-ils déclaré. Avant la pandémie COVID-19, l’aéroport international traitait environ 1500 vols par jour.

Les sources citées dans le rapport ont déclaré qu’au mois de février, le trafic de passagers moyen à l’aéroport IGI était d’environ 1,15 lakh par jour, ce qui est maintenant réduit à environ 30000 par jour en raison de la deuxième vague de covid. La décision de l’aéroport IGI est intervenue à un moment où le pays ainsi que son secteur de l’aviation ont été durement touchés par la deuxième vague de COVID-19. Selon les données du ministère de l’Aviation civile, au cours des dernières semaines, le nombre de passagers aériens intérieurs quotidiens dans le pays est passé de plus de 2,2 lakh à environ 75 000 actuellement. De même, la deuxième vague de la pandémie a également affecté le trafic aérien international.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, le décompte du COVID-19 en Inde est passé à 2,49,65,463 cas lundi avec 2,81,386 nouveaux cas de nouveau coronavirus, le plus bas en 27 jours. Alors que le nombre de morts a grimpé à 2,74,390 avec pas moins de 4 106 morts. Le nombre de cas positifs au COVID-19 actifs en Inde, à l’heure actuelle, s’élève à 35 16 997, soit 14,09% du total des infections au COVID-19. Le taux de guérison national des patients atteints de COVID-19 est passé à 84,81%, selon les données mises à jour à 8h00, a ajouté le rapport.

