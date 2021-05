Attention aux dépliants! Suspension des vols passagers internationaux réguliers prolongée jusqu’à cette date

La suspension des vols internationaux réguliers de passagers induite par la pandémie COVID-19 a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

Suspension des vols internationaux prolongée jusqu’au mois prochain! La suspension des services de vols internationaux réguliers de passagers induite par la pandémie COVID-19 a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021. L’annonce a été faite vendredi par la direction générale de l’aviation civile (DGCA) de l’autorité de régulation de l’aviation (DGCA). Cependant, la DGCA a en outre déclaré que les services de vols internationaux réguliers peuvent être autorisés sur certaines routes aériennes par l’autorité compétente au cas par cas, selon un rapport PTI. En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, les services internationaux de passagers réguliers ont été suspendus dans le pays depuis le 23 mars 2020. Mais depuis mai 2020, des services de vols internationaux spéciaux fonctionnent dans le cadre de la mission Vande Bharat, ainsi que dans le cadre d’accords bilatéraux de «bulle d’air». avec certains pays depuis le mois de juillet de l’année dernière.

Selon le rapport, des pactes sur les bulles d’air ont été conclus par l’Inde avec environ 27 pays, dont les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Bhoutan, le Kenya et la France. Des services de vols internationaux spéciaux peuvent être exploités par deux pays par leurs compagnies aériennes entre leurs territoires, dans le cadre d’un pacte de bulle d’air entre deux nations. La circulaire publiée vendredi par la DGCA indique également que la suspension des vols internationaux de passagers n’affecte pas les opérations internationales de fret ainsi que les vols qui sont spécifiquement approuvés par elle. Le rapport indique en outre que la décision de prolonger la suspension des vols internationaux réguliers de passagers intervient alors que le pays lutte contre une deuxième vague de la pandémie COVID-19, même si les cas quotidiens de nouveau coronavirus ont connu une baisse constante au cours des derniers jours.

Plus tôt cette semaine, des vols directs ont été lancés par les compagnies aériennes FlyBig entre Pasighat dans le district d’East Siang de l’Arunachal Pradesh et les villes de Kolkata, Guwahati. On dit que les vols directs dans le cadre du programme UDAN du gouvernement Modi augmenteront considérablement les opportunités économiques dans la région.

