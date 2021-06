Attention aux masques en tissu, ils ne sont pas ce qu’ils paraissent | Vie

in

L’OCU arrive à la conclusion que bon nombre des masques en tissu qui sont commercialisés dans nos villes ne sont pas conformes à la réglementation.

Bien que les masques ne soient plus obligatoires à l’extérieur, tant que nous pouvons garder une distance de sécurité avec les autres, la vérité est que la plupart des masques que nous achetons dans les magasins ne répondent pas aux exigences minimales de protection, et cela peut être un problème si nous sommes autour d’une personne infectée.

C’est pourquoi le OCU a voulu sortir et visiter sept des principales villes de notre pays pour acheter 140 masques, non seulement dans les bazars, mais aussi dans les magasins de vêtements, vêtements de sport et accessoires et même dans les kiosques dans les rues.

Et la vérité est que si vous avez déjà acheté un masque hygiénique en tissu, il est probable qu’il ne soit pas conforme à la réglementation, ce qui vous exposerait à une hypothétique infection.

En principe, les masques en tissu doivent être vendus comme des masques hygiéniques, conformes à la norme UNE 0065, ou ils peuvent prétendre à la catégorie de « couvre-visage communautaire », conforme au document UNE-CWA 17553.

Eh bien, sur les 140 masques que l’UCO a achetés, 36 n’ont pas été vendus comme hygiéniques approuvés. Fait intéressant, 104 ont été recommandés de cette façon dans l’établissement, mais pourtant 17 d’entre eux n’étaient pas vraiment.

En examinant l’étiquetage, ils se sont rendu compte que 18 de ces masques ont été vendus sans étiquette ni notice, et le reste était vendu avec un certain type d’étiquetage ou d’instructions, et certains d’entre eux n’étaient même pas en espagnol.

L’obligation de porter un masque dans la voiture a un délai. Nous vous expliquons combien de temps durera ce règlement.

D’autre part, ils affirment que 90 des 97 masques étiquetés hygiéniques ne répondaient pas aux exigences, c’est-à-dire pratiquement tous. En effet, ils n’ont pas indiqué l’efficacité de filtration avant et après le nombre maximum de lavages, ils n’ont pas indiqué le numéro de référence du test et en plus ils n’ont pas inclus l’avertissement qu’il s’agit d’un produit destiné aux personnes sans symptômes. de la maladie.

De l’OCU, ils recommandent que des inspections et des contrôles soient effectués pour éliminer les modèles non conformes à la réglementation en vigueur et que, surtout, tous les masques qui ne comportent même aucun type d’étiquetage soient interdits.