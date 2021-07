Attention aux médicaments en été, ils peuvent réagir avec le soleil

14/07/2021 à 8h20 CEST

Pendant les mois d’été, l’exposition au soleil est pratiquement inévitable. D’abord parce que les heures de clarté augmentent et ensuite parce que c’est l’heure de la plage, de la piscine, de la terrasse, du camping ou des sports de plein air.

Et bien que nous sachions que la protection solaire est toujours essentielle, nous ne prenons probablement pas en compte qu’il existe certains médicaments qui peuvent réagir lorsqu’ils sont exposés au soleil.

Traitements chroniques, maladies temporaires, impliquent la prise de médicaments qui, lorsqu’ils sont exposés ou exposés au soleil, peuvent avoir des conséquences.

Paula Mateos, pharmacienne du Services techniques du Conseil général des pharmaciens, explique la première question dont il faut tenir compte lorsqu’on parle de soleil et de médicaments.

« Tout d’abord, dit Mateos, distinguons médecine photosensible et médecine photosensibilisante » :

Les médicaments photosensibles sont les médicaments sensibles à la lumière. C’est-à-dire que la lumière peut produire des changements dans son apparence, diminuer son activité pharmacologique ou que son utilisation provoque des effets indésirables.

«Pour éviter leur détérioration, ils doivent être protégés de la lumière (tant naturelle qu’artificielle) et, par conséquent, ils sont généralement présentés dans des contenants opaques », précise le pharmacien.

Les médicaments photosensibilisants sont des médicaments qui, combinés au rayonnement ultraviolet, provoquent une réaction cutanée anormale.

Afin d’être facilement identifiables, le pictogramme l’indiquant est parfois imprimé sur leur emballage.

Une fois cette différence clarifiée, il doit être clair que Des précautions doivent être prises lors du stockage et du transport des médicaments photosensibles.

Concernant les médicaments photosensibilisateurs ils peuvent Paula Mateos précise qu’ils peuvent “provoquer deux types de réactions : phototoxiques et photo-allergiques”.

Les réactions les plus fréquentes sont phototoxiques. “Ils sont généralement produits avec des médicaments photosensibilisants administrés par voie orale.”

Ce sont des réactions dans lesquelles le système immunitaire n’intervient pas et apparaissent généralement immédiatement après l’exposition au soleil. Ils surviennent généralement chez les personnes exposées à de fortes doses du médicament.

Les réactions photoallergiques sont moins fréquentes et sont généralement dues à des médicaments photosensibilisants administrés par voie topique.

Ces réactions sont toujours liées au système immunitaire et leurs symptômes apparaissent entre 12 et 72 heures après l’exposition au soleil. Ils peuvent apparaître avec une exposition du patient à de faibles doses du médicament.

Normalement, le la réaction phototoxique produit des lésions qui ont l’apparence d’un coup de soleil exagéré, avec sensation de brûlure et formation de microvésicules ou d’urticaire.

“En échange, la réaction photoallergique elle se manifeste de manière similaire à une dermatite de contact, avec une éruption eczémateuse, un œdème et des démangeaisons intenses », explique l’expert.

Bien que la réaction photoallergique se produise sur la surface exposée au soleil, elle peut avec le temps se propager aux zones protégées de la peau.

Quels sont les médicaments photosensibilisants

Il existe de nombreux médicaments photosensibilisants. Le pharmacien passe en revue quelques dispensations très courantes en officine :

Antidépresseurs (tels que la fluoxétine ou la paroxétine) Antihistaminiques (tels que l’ébastine, la loratadine ou la cétirizine) Crèmes antihistaminiques topiques telles que la diphenhydramine, utilisées pour les piqûres de moustiques Anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l’ibuprofène Topiques tels que les médicaments antihypertenseurs oraux tels que l’énalapril, le losartan ou amlodipine Rétinoïdes tels que l’isotrétinoïne ou l’acide rétinoïque Contraceptifs oraux Benzodiazépines

Mais en plus des médicaments eux-mêmes, “il existe aussi des produits cosmétiques, principalement à base de rétinol ou d’acide glycolique, qui peuvent produire des réactions de photosensibilité”, ajoute Mateos.

“De plus, il est intéressant de rappeler qu’il existe des ingrédients tels que certains colorants, parfums ou essences, citron ou lavande, qui peuvent également produire ce type de réactions.”

Dans tous les cas, pour éviter ces réactions de photosensibilité, l’expert en pharmacie nous donne quelques recommandations à suivre cet été :

Dans la mesure du possible, ces médicaments doivent être pris la nuit.Utilisez toujours un écran solaire suffisant et avec un indice de protection solaire élevé; renouveler l’application toutes les 2 heures et après chaque bain, et éviter l’exposition au soleil entre 12 et 16 heures.

Enfin, et comme nous ne sommes pas tous experts en pharmacologie, le Conseil général des associations officielles des pharmaciens Il dispose d’une application informatique BotPlus qui permet la consultation de toutes les informations nécessaires sur les médicaments.

Cette base de données « inclut non seulement toujours le pictogramme de photosensibilité susmentionné dans le fichier de tous les médicaments photosensibilisants, mais permet également une recherche gratuite de tous ces médicaments en sélectionnant dans la rubrique « Avertissements » la caractéristique « médicament qu’il peut provoquer une réaction de photosensibilité », explique Mateos.