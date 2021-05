Attention aux navetteurs du métro de Delhi! Les services de métro resteront suspendus jusqu’à cette date

L’annonce a été faite par le DMRC après que le gouvernement Kejriwal ait prolongé d’une semaine le verrouillage en cours à Delhi.

Alors que la période de verrouillage a été prolongée dans la capitale nationale pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a annoncé dimanche la suspension de toutes les lignes de métro de Delhi jusqu’au 17 mai 2021. L’annonce a été faite par DMRC après que le gouvernement Kejriwal ait prolongé le verrouillage en cours à Delhi pour une semaine supplémentaire. Selon DMRC, à la suite des directives révisées publiées par le gouvernement du NCT de Delhi, sur l’extension du couvre-feu dans la capitale nationale pour le confinement du COVID-19, les services de métro sur toutes les lignes de métro de Delhi resteront également suspendus pour les navetteurs / services essentiels du 10 mai 2021 à 5h00 du 17 mai 2021.

Tout en annonçant l’extension du verrouillage dans la ville, Delhi CM Arvind Kejriwal a déclaré que, bien qu’au cours des derniers jours, les cas de COVID-19 et le taux de positivité aient diminué, toute complaisance gaspillerait les gains réalisés jusqu’à présent dans la deuxième vague de la pandémie en cours, selon un rapport PTI. Conformément à une ordonnance émise par la Delhi Disaster Management Authority (DDMA), les mariages seront célébrés à domicile ou devant les tribunaux en présence de 20 personnes au maximum. Pendant la période, il y aura une interdiction totale des cérémonies de mariage dans les lieux publics, les salles de banquet, les hôtels et autres lieux similaires, a indiqué l’ordre.

Le mois dernier, le DMRC avait mis les services du métro de Delhi à la disposition des navetteurs sur l’ensemble du réseau ferroviaire du métro avec une avance de 15 minutes le week-end du 17 avril et du 18 avril 2021. Dans les deux sections du métro de Delhi, où il y a une bifurcation dans le réseau de métro, c’est-à-dire la section de la ligne bleue de Noida / Vaishali et la section de la ligne verte de Kirti Nagar / Inderlok, la progression a été doublée, c’est-à-dire que les services de métro étaient disponibles toutes les 30 minutes.

