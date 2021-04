Attention aux navetteurs du métro de Delhi! Rechargez maintenant votre carte à puce avec Amazon Pay; Voici comment

Afin de profiter de cette installation, les navetteurs du métro de Delhi peuvent ouvrir l’application d’achat Amazon et cliquer sur l’option « Recharge Metro » sous l’onglet Amazon Pay.

Rechargez maintenant les cartes à puce du métro de Delhi via Amazon Pay! Dans le but d’offrir plus de commodité aux navetteurs du métro de Delhi, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), en association avec Amazon Pay, a récemment introduit la possibilité de recharger les cartes à puce du métro de Delhi via Amazon Pay. La fonction de recharge de la carte à puce du métro de Delhi via Amazon Pay a été introduite conjointement par le directeur général de DMRC, Mangu Singh et le PDG d’Amazon Pay, Mahendra Nerurkar, par vidéoconférence en présence d’autres hauts fonctionnaires. Selon DMRC MD, l’initiative est conforme à l’engagement de Delhi Metro à encourager le lecteur numérique à promouvoir les transactions sans numéraire à un moment où la distanciation sociale est devenue une nouvelle norme.

Afin de profiter de cette installation, les navetteurs du métro de Delhi peuvent ouvrir l’application d’achat Amazon et cliquer sur l’option « Recharge Metro » sous l’onglet Amazon Pay. Après avoir entré le numéro de la carte à puce du métro de Delhi, le client ou le navetteur peut choisir n’importe quel montant entre Rs 100 et Rs 2000 pour recharger la carte. Une fois le paiement effectué avec succès, les navetteurs doivent toucher la carte à puce au distributeur automatique (AVM) de n’importe quelle station de métro de Delhi et choisir «Top -UP» pour ajouter le montant du solde à leur carte à puce.

Récemment, diverses autres initiatives ont été lancées par DMRC pour faciliter le rechargement facile des cartes à puce du métro de Delhi / la vente de jetons afin d’éviter les files d’attente et de gagner du temps dans les stations de métro. Ces initiatives incluent l’option de rechargement par carte à puce via les TVM, la facilité de transaction par carte de crédit ou de débit dans les gares, le lancement de cartes Metro Combo avec les banques, la banque en ligne via dmrcsmartcard.com, d’autres UPI et des portefeuilles électroniques.

Selon Nerurkar, en permettant aux clients / navetteurs de recharger leurs cartes à puce sans contact, Amazon Pay vise à rendre leur vie plus pratique, sans numéraire, sécurisée et sûre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.