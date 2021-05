Attention aux navetteurs! Restrictions sur les voyages dans les trains locaux de Mumbai pour continuer en raison du COVID-19

Seuls les agents de santé de première ligne et les employés du gouvernement de l’État sont autorisés à voyager dans les trains de banlieue, le monorail et le métro.

Alors que les cas de COVID-19 se propagent toujours, les restrictions existantes sur les déplacements dans les trains locaux, les métros et les monorails des chemins de fer indiens dans la ville de Mumbai ne peuvent pas être assouplies à ce stade, a déclaré le gouvernement de l’État du Maharashtra à la Haute Cour de Bombay le Mardi. L’avocat du gouvernement du Maharashtra, PP Kakade, a déclaré au banc des juges Abhay Ahuja et KK Tated de la Haute Cour de Bombay qu’à l’heure actuelle, seuls les agents de santé de première ligne et les employés du gouvernement de l’État sont autorisés à voyager dans les trains de banlieue, le monorail et le métro. Selon un rapport du PTI, le banc entendait un plaidoyer déposé par la CBEU (Syndicat des Employés des Banques Coopératives). Par le biais de ce plaidoyer, le syndicat demandait l’autorisation de se rendre au travail à Mumbai en train local, en métro et en monorail.

L’avocat du syndicat AS Peerzada a demandé à la Haute Cour de Bombay d’autoriser le personnel des banques coopératives à monter à bord des trains pour leur permettre de s’acquitter des services bancaires nécessaires. Selon Peerzada, même pendant la première vague de la pandémie COVID-19 en septembre 2020, les chemins de fer indiens et les autorités de l’État avaient autorisé tous les responsables des coopératives et des banques privées à voyager en trains locaux, en monorail et en métro. Même maintenant, le personnel de la banque nationalisée est autorisé à utiliser les services ferroviaires locaux, a ajouté Peerzada.

Cependant, Kakade a déclaré que pendant la deuxième vague de la pandémie COVID-19, le personnel des banques nationalisées n’était actuellement pas autorisé à utiliser les services ferroviaires locaux. Les nouvelles infections à coronavirus dans l’État du Maharashtra se propagent toujours. Ainsi, les trains ne peuvent être ouverts à personne d’autre pour le moment, a-t-il déclaré.

Le banc de Bombay HC a également noté que le pétitionnaire n’avait produit aucune preuve documentaire afin de montrer que le personnel des banques nationalisées est autorisé à utiliser les services ferroviaires locaux et a rejeté le plaidoyer. Cependant, la Haute Cour a permis à la CBEU de s’adresser à nouveau au tribunal si elle pouvait produire des preuves documentaires montrant que les employés de la banque nationalisée sont autorisés à voyager dans les trains locaux.

