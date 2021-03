Attention aux passagers du train! Ne manquez pas la dernière directive des chemins de fer indiens sur la sécurité contre les incendies; Vérifiez les détails

Indian Railways a décidé de ne pas autoriser les passagers des trains à utiliser les bornes de recharge mobiles entre 23 h 00 et 5 h 00.

Par mesure de précaution contre la propagation des incendies, les chemins de fer indiens ont décidé d’interdire aux passagers des trains à bord d’utiliser les bornes de recharge mobiles entre 23 h 00 et 5 h 00. Le 16 mars, la zone Western Railway a déjà mis en œuvre cette démarche en coupant l’alimentation électrique de ces ports de charge entre cette durée. CPRO de Western Railway, Sumit Thakur a été cité dans un rapport de PTI disant qu’il s’agit d’une instruction du Conseil des chemins de fer pour l’ensemble du réseau des chemins de fer indiens. Alors que le CPRO de Southern Railways, B Guganesan a déclaré que ces instructions ne sont pas nouvelles, mais une réitération d’ordonnances antérieures de la Commission des chemins de fer.

En 2014, peu de temps après un incendie dans le Bangalore-Hazur Sahib Nanded Express, le commissaire à la sécurité ferroviaire avait recommandé que les bornes de recharge soient éteintes entre 23 h 00 et 5 h 00. De telles ordonnances ont finalement été émises à tous les chemins de fer de la zone par la Commission des chemins de fer. Selon Guganesan, l’alimentation du tableau principal pour ces points sera coupée de 23h00 à 5h00. Cela fait suite à des incidents d’incendie récemment signalés dans certains trains. Les responsables des chemins de fer ont déclaré que la décision de restreindre l’utilisation des ports de chargement avait été prise par mesure de précaution. Pour la cause des incendies, il a été suggéré par les responsables des chemins de fer que les points utilisés pour charger les téléphones portables ainsi que d’autres appareils électroniques devraient être éteints la nuit.

Selon les responsables, en raison de la surcharge des appareils électroniques, de nombreux incidents d’incendies mineurs à bord des trains longue distance ont été signalés. Dans un cas suspect de court-circuit le 13 mars, un entraîneur du Shatabdi Express à destination de Dehradun a pris feu. À peine six jours plus tard, un incendie s’est déclaré dans un moteur de train de marchandises statique à la gare de Ranchi.

Diverses initiatives ont également été annoncées par le transporteur national contre le tabagisme et le transport d’articles inflammables dans les trains, qui étaient apparemment également à l’origine de certains des récents incendies à bord des trains. Tous les chemins de fer zonaux ont été chargés par les chemins de fer indiens de lancer une campagne de sensibilisation intensive de 7 jours afin d’éduquer toutes les parties prenantes, y compris les passagers et le personnel des chemins de fer, sur les mesures à prendre contre les incendies de train.

