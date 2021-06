Attention, Big Tech : Lina Khan, l’adversaire antitrust d’Amazon, présidera la FTC

Lina Khan. (Photo de la faculté de droit de Colombie)

Attention, Amazon et autres géants de la technologie.

La Maison Blanche a choisi Lina Khan comme présidente de la Federal Trade Commission. Khan, 32 ans, a été confirmé par le Sénat plus tôt mardi en tant que commissaire. Axios et le Washington Post ont ensuite annoncé qu’elle ne serait pas seulement commissaire mais présidente de la FTC.

C’est un gros problème en raison de la position de Khan sur l’antitrust et de ce qu’elle signale sur la vision progressiste du président Biden sur la question. Cela survient alors que le gouvernement fédéral surveille en permanence le pouvoir de Big Tech, qui s’en prend à un large éventail de problèmes, notamment un comportement monopolistique présumé et des atteintes à la vie privée.

La semaine dernière, les législateurs fédéraux ont présenté cinq projets de loi qui visent collectivement à changer la façon dont les grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple, Google et Facebook font des affaires et dominent leurs marchés respectifs.

Khan est professeur agrégé de droit à la Columbia Law School et expert antitrust. Elle a attiré l’attention nationale alors qu’elle était encore à la faculté de droit lorsque Yale Law Review a publié son article, « Amazon’s Antitrust Paradox ». Dans ce document, Khan a fait valoir que la soi-disant «norme de bien-être des consommateurs» – dans laquelle les régulateurs examinent de près les prix pour déterminer si une entreprise s’est comportée de manière monopolistique – est insuffisante pour l’économie numérique. Khan pense qu’une entreprise comme Amazon peut abuser de son pouvoir de marché, même si elle utilise ce pouvoir pour baisser les prix pour les consommateurs, plutôt que de les augmenter.

Précédemment : L’adversaire antitrust d’Amazon : ce que l’audition de Lina Khan au Sénat révèle sur l’avenir de Big Tech

Avant que le président Biden ne confie à Khan le poste de la FTC, elle a conseillé le sous-comité antitrust de la House Judiciary dans son enquête sur Amazon, Apple, Facebook et Google. Avec son aide, le comité a publié l’automne dernier un rapport « Gatekeepers » de 451 pages détaillant les façons dont ces entreprises tirent parti de leur pouvoir de marché et abuseraient de leur pouvoir de marché pour en tirer profit.

Khan sera le plus jeune commissaire de la FTC de tous les temps. La FTC compte cinq commissaires au total qui votent sur l’application des lois antitrust.

Je suis très reconnaissant au Sénat pour ma confirmation. Le Congrès a créé la FTC pour préserver une concurrence loyale et protéger les consommateurs, les travailleurs et les entreprises honnêtes contre les pratiques déloyales et trompeuses. J’ai hâte de poursuivre cette mission avec vigueur et de servir le public américain.

– Lina Khan (@linamkhan) 15 juin 2021