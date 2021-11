Attention Bitcoin! L’ascension audacieuse d’Ethereum ne fait que commencer.

Ethereum (CCC :ETH-USD) atteint de nouveaux sommets, dépassant les 4 500 $ pour la première fois le 2 novembre. Mais pour tous ces investisseurs qui envisagent de prendre leurs bénéfices et de courir, j’ai un seul conseil.

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

Non.

Pas encore, du moins. Ou peut-être, jamais.

Bien que je voie la logique inhérente au retrait d’une position à son apogée, je ne pense pas qu’Ethereum soit encore près d’y arriver. En fait, je pense qu’Ethereum est une bien meilleure alternative que d’acheter Bitcoin (CCC :BTC-USD). Et vous pouvez également en obtenir beaucoup plus pour votre argent.

Le tour céleste d’Ethereum

Il y a tout juste un an, l’ETH-USD pouvait être acheté pour moins de 400 $. Mais en janvier, Ethereum et d’autres crypto-monnaies populaires ont commencé une course qui ferait étourdir de joie de nombreux fans de crypto.

Bitcoin, bien sûr, retient le plus l’attention. Et merci à la foule Reddit et Elon Musk, Dogecoin (CCC :DOGE-USD) attire également l’attention. Mais pour l’investisseur occasionnel, Bitcoin est la référence.

Et Bitcoin a connu une bonne année. Il a augmenté de plus de 300% au cours des 12 derniers mois pour atteindre 63 000 $ par pièce.

Mais ce n’est rien comparé à Ethereum. Au cours de la dernière année, l’ETH-USD a augmenté de 1000%.

Ce genre de croissance folle pourrait se poursuivre dans un avenir prévisible, selon les analystes de la banque britannique Standard Affrété. Ces analystes disent que le prix du Bitcoin pourrait tripler, franchissant facilement la barre des 100 000 $.

Et pour Ethereum ? Ces analystes disent que le prix de l’Ethereum pourrait être multiplié par 10.

Selon Forbes, la banque affirme qu’à un moment donné dans le futur, le prix de l’ETH-USD dépassera le Bitcoin.

Pourquoi Ethereum a le pouvoir de rester

Ethereum subit de nombreux changements ces jours-ci qui, je pense, aideront à pousser l’ETH-USD dans le courant dominant. C’est le début du voyage qui devrait aider Ethereum à défier Bitcoin pour la suprématie de la crypto-monnaie.

En fait, j’ai écrit à ce sujet il y a quelques mois. Ethereum a été lancé en 2015 avec un protocole de consensus de preuve de travail (PoW) un peu comme Bitcoin. Mais il y a eu beaucoup de plaintes selon lesquelles PoW est trop lent et cher pour Ethereum sur le long terme.

Ainsi, Ethereum 2.0 passe de PoW à une preuve de participation (PoS) qui devrait résoudre ce genre de problèmes.

La première partie de ce changement a été le lancement de la chaîne de balises d’Ethereum. Ensuite, la chaîne Beacon sera combinée dans le réseau principal Ethereum. Et puis dans le courant de 2022, Shard Chains divisera le réseau pour permettre une plus grande capacité de stockage de données et de traitement des transactions.

Une fois cela fait, Ethereum devrait avoir une plus grande évolutivité et une plus grande vitesse pour prendre en charge plus de transactions. Il devrait consommer moins d’électricité et avoir une empreinte carbone réduite. Et il aura une meilleure sécurité.

Ces changements vont également réduire considérablement les soi-disant crypto-monnaies tueuses d’Ethereum qui fonctionnent sur des protocoles de blockchain open source dans le but de capitaliser sur les faiblesses du PoW d’Ethereum.

La ligne de fond

La plate-forme d’Ethereum est déjà un acteur majeur dans les applications de jetons non fongibles (NFT) et de finance décentralisée (DeFi). Et cela ne fera qu’augmenter avec le déploiement d’Ethereum 2.0.

Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu’Ethereum ait une certaine endurance. Et bien qu’il soit déraisonnable d’attendre un rendement de plus de 1000% d’Ethereum chaque année, je m’attends à ce que l’ETH-USD soit le plus performant.

Les crypto-monnaies, par nature, sont beaucoup plus volatiles que l’ensemble du marché boursier. Vous pouvez obtenir des rendements énormes, mais vous pouvez également subir des pertes importantes en un clin d’œil. Et rappelez-vous que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées, bien que cela puisse changer à un moment donné.

Personnellement, je garde environ 5% de mon portefeuille global en crypto-monnaies. Mais Ethereum est de loin mon premier choix dans l’espace.

A la date de publication, Patrick Sanders était longtemps ETH et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Patrick Sanders est un écrivain et rédacteur indépendant dans le Maryland. De 2015 à 2019, il a dirigé la section des conseils en investissement chez US News & World Report. Suivez-le sur Twitter à @1patricksanders.