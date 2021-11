Attention, ces habitudes du quotidien endommagent votre cerveau | La vie

Nous avons un trésor caché dans notre tête, et la façon dont nous en prendrons soin dépendra de ses performances dans quelques décennies…

Beaucoup de gens, même des médecins, ils comparent le cerveau à un ordinateur. Et comme notre PC, si on ne le met pas à jour, on le laisse se remplir de virus ou on le traite mal, avec le temps il cesse de fonctionner, ou il le fait au ralenti.

Notre cerveau est l’organe le plus précieux que nous ayons, mais on ne lui donne pas toujours l’amour qu’il mérite.

exister cinq habitudes quotidiennes qui endommagent notre cerveau, littéralement, comme le site Eat This, not that! Non seulement ils détruisent les neurones, mais ils les rendent encore plus petits… sérieusement !

Ce sont des habitudes qui sont socialisées, et que parfois nous ne voyons pas comme nuisibles.

Mais s’ils restent dans le temps, fera des ravages à l’âge mûr, et cela affectera sérieusement notre qualité de vie.

Boire de l’alcool

Nous savons que le de l’alcool il affecte nos organes de différentes manières. C’est le pire ennemi du foie, mais maintenant, il a également été découvert que littéralement … Réduisez le cerveau !

Plusieurs études remontant à 2007 ont montré que boire plus de deux verres par jour chez les hommes, et un chez les femmes, réduit le volume du cerveau. Et avec lui, le nombre de neurones.

Boire beaucoup de café

Ces derniers temps, le café a perdu sa mauvaise réputation, au point que les études modernes montrent que boire une ou deux tasses de café par jour est bon pour la santé: réduit l’apparition des cancers et des crises cardiaques, ainsi que de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Cependant si vous buvez plus de 6 tasses par jour 53% augmente les chances de souffrant de démence, et réduit le volume du cerveauselon une étude menée auprès d’un échantillon de 400 000 Australiens.

Fumée

Les le tabac endommage les poumons, mais aussi le cerveau.

Une seule cigarette par jour suffit à réduire les capacités cognitives, et un paquet quotidien réduit la pensée critique et la mémoire de 2 %.

Vie sédentaire

Selon une étude récente de cette année sur plus de 1 500 personnes âgées, ne Exercice modérécomme marcher, monter des escaliers, danser ou jardiner, retarde le vieillissement cérébral de quatre ans.

Il a été comparé à des personnes qui menaient une vie sédentaire sans exercice.

Beaucoup de stress

Un stress modéré est une autodéfense de notre corps, mais un stress continu ou chronique peut le détruire.

Une étude de 2018 a montré que des niveaux élevés de stress provoquent des pertes de mémoire et un rétrécissement du cerveau même chez les jeunes, moins de 50 ans.

Alors maintenant, vous le savez, réduisez ces habitudes quotidiennes, ou éliminez-les complètement, et vous aurez un cerveau en meilleure santé, qui mettra plus de temps à vieillir.